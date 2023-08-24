Курганского священника отстранили от службы из-за жалобы силовикам

Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов отстранен от службы на три года за нарушения, клевету на коллег и клеветническую жалобу в правоохранительные органы. Указ издал митрополит Курганский и Белозерский Даниил, сообщает пресс-служба Курганской епархии.
«Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов указом митрополита Курганского и Белозерского Даниила № 18 от 24.08.2023 г. за нарушения священнической присяги и благословений епархиального архиерея, публичное распространение клеветы в отношении представителей духовенства и причта Курганской епархии, клеветническое обращение к светским правоохранительным органам, запрещен в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на три года с 24 августа 2023 года по 23 августа 2026 года. Решение на основании 25-го и 56-го Правил Святых Апостолов, 9-го Правила IV Вселенского Собора», — говорится в сообщении епархии.
Если к моменту истечения срока запрета клирик не раскается, то срок прещения может быть продлен отдельным указом. В случае упорного нераскаяния, может быть инициирован вопрос о снятии с клирика сана. Виктор Константинов служил благочинным Северного церковного округа Курганской епархии настоятелем Успенского храма поселка Варгаши. URA.RU направило в епархию запрос с просьбой пояснить ситуацию, ответ ожидается.
Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов отстранен от службы
Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов отстранен от службы на три года за нарушения, клевету на коллег и клеветническую жалобу в правоохранительные органы. Указ издал митрополит Курганский и Белозерский Даниил, сообщает пресс-служба Курганской епархии. «Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов указом митрополита Курганского и Белозерского Даниила № 18 от 24.08.2023 г. за нарушения священнической присяги и благословений епархиального архиерея, публичное распространение клеветы в отношении представителей духовенства и причта Курганской епархии, клеветническое обращение к светским правоохранительным органам, запрещен в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на три года с 24 августа 2023 года по 23 августа 2026 года. Решение на основании 25-го и 56-го Правил Святых Апостолов, 9-го Правила IV Вселенского Собора», — говорится в сообщении епархии. Если к моменту истечения срока запрета клирик не раскается, то срок прещения может быть продлен отдельным указом. В случае упорного нераскаяния, может быть инициирован вопрос о снятии с клирика сана. Виктор Константинов служил благочинным Северного церковного округа Курганской епархии настоятелем Успенского храма поселка Варгаши. URA.RU направило в епархию запрос с просьбой пояснить ситуацию, ответ ожидается.