Курганского священника отстранили от службы из-за жалобы силовикам

Курганский священник отстранен от службы за клевету и жалобы силовикам

25 августа 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Клирик Виктор Константинов отстранен от службы на три года (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов отстранен от службы на три года за нарушения, клевету на коллег и клеветническую жалобу в правоохранительные органы. Указ издал митрополит Курганский и Белозерский Даниил, сообщает пресс-служба Курганской епархии. «Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов указом митрополита Курганского и Белозерского Даниила № 18 от 24.08.2023 г. за нарушения священнической присяги и благословений епархиального архиерея, публичное распространение клеветы в отношении представителей духовенства и причта Курганской епархии, клеветническое обращение к светским правоохранительным органам, запрещен в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на три года с 24 августа 2023 года по 23 августа 2026 года. Решение на основании 25-го и 56-го Правил Святых Апостолов, 9-го Правила IV Вселенского Собора», — говорится в сообщении епархии. Если к моменту истечения срока запрета клирик не раскается, то срок прещения может быть продлен отдельным указом. В случае упорного нераскаяния, может быть инициирован вопрос о снятии с клирика сана. Виктор Константинов служил благочинным Северного церковного округа Курганской епархии настоятелем Успенского храма поселка Варгаши. URA.RU направило в епархию запрос с просьбой пояснить ситуацию, ответ ожидается. Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов отстранен от службы фото: пресс-служба Курганской епархии, https://kurganvera.ru/ фото: пресс-служба Курганской епархии, https://kurganvera.ru/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов отстранен от службы на три года за нарушения, клевету на коллег и клеветническую жалобу в правоохранительные органы. Указ издал митрополит Курганский и Белозерский Даниил, сообщает пресс-служба Курганской епархии. «Заштатный клирик Курганской епархии протоиерей Виктор Константинов указом митрополита Курганского и Белозерского Даниила № 18 от 24.08.2023 г. за нарушения священнической присяги и благословений епархиального архиерея, публичное распространение клеветы в отношении представителей духовенства и причта Курганской епархии, клеветническое обращение к светским правоохранительным органам, запрещен в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на три года с 24 августа 2023 года по 23 августа 2026 года. Решение на основании 25-го и 56-го Правил Святых Апостолов, 9-го Правила IV Вселенского Собора», — говорится в сообщении епархии. Если к моменту истечения срока запрета клирик не раскается, то срок прещения может быть продлен отдельным указом. В случае упорного нераскаяния, может быть инициирован вопрос о снятии с клирика сана. Виктор Константинов служил благочинным Северного церковного округа Курганской епархии настоятелем Успенского храма поселка Варгаши. URA.RU направило в епархию запрос с просьбой пояснить ситуацию, ответ ожидается.