Российская ПВО сбила три бомбы JDAM и 27 дронов

Вооруженные силы России системами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 27 беспилотников Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении военного ведомства. Помимо этого, ВС РФ уничтожили 27 украинских БПЛА. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотников и 433 ЗРК, отметили в Минобороны.
Вооруженные силы России системами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 27 беспилотников Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении военного ведомства. Помимо этого, ВС РФ уничтожили 27 украинских БПЛА. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотников и 433 ЗРК, отметили в Минобороны.