Российская ПВО сбила три бомбы JDAM и 27 дронов

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
ВС РФ уничтожили JDAM и HIMARS, отчитались в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России системами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 27 беспилотников Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении военного ведомства. Помимо этого, ВС РФ уничтожили 27 украинских БПЛА. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотников и 433 ЗРК, отметили в Минобороны.

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Вооруженные силы России системами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 27 беспилотников Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении военного ведомства. Помимо этого, ВС РФ уничтожили 27 украинских БПЛА. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотников и 433 ЗРК, отметили в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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