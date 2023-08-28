Минобороны: над Крымом сбита украинская крылатая ракета

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Ракету сбили у побережья полуострова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Крымом сбита украинская крылатая ракета. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 11.30 [мск] пресечена… попытка террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Крылатая ракета уничтожена средства российской ПВО. Ее сбили в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

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Над Крымом сбита украинская крылатая ракета. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 11.30 [мск] пресечена… попытка террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Крылатая ракета уничтожена средства российской ПВО. Ее сбили в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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