Минобороны: над Крымом сбита украинская крылатая ракета

Ракету сбили у побережья полуострова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Крымом сбита украинская крылатая ракета. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 11.30 [мск] пресечена… попытка террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Крылатая ракета уничтожена средства российской ПВО. Ее сбили в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
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