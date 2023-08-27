Mash: пролив в Херсонской области перекрыли из-за ВСУ

Российские солдаты перекрыли пролив у Генического морского порта в Херсонской области, чтобы предотвратить переброску украинских морских беспилотников. Об этом сообщает Mash.
«Пролив перекрыли, вероятно, чтобы предотвратить переброску морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акваторию Азовского моря», — передают авторы канала. Между причалом морского порта и рыбацкой пристанью разместили два сейнера (рыболовное судно — прим. URA.RU). Затем между ними и берегом были натянуты тросы.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Украина активно использует дроны против РФ как летающего, так и морского типа. Киев периодически использует их, в том числе и для атак по российским кораблям в Черном море.
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