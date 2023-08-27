Mash: пролив в Херсонской области перекрыли из-за ВСУ 27 августа 2023 в 20:20 Размер текста - 17 + Для перекрытия пролива использовались рыболовные сейнеры Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты перекрыли пролив у Генического морского порта в Херсонской области, чтобы предотвратить переброску украинских морских беспилотников. Об этом сообщает Mash. «Пролив перекрыли, вероятно, чтобы предотвратить переброску морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акваторию Азовского моря», — передают авторы канала. Между причалом морского порта и рыбацкой пристанью разместили два сейнера (рыболовное судно — прим. URA.RU). Затем между ними и берегом были натянуты тросы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украина активно использует дроны против РФ как летающего, так и морского типа. Киев периодически использует их, в том числе и для атак по российским кораблям в Черном море. Российские солдаты перекрыли пролив у Генического морского порта в Херсонской области, чтобы предотвратить переброску украинских морских беспилотников. Об этом сообщает Mash. «Пролив перекрыли, вероятно, чтобы предотвратить переброску морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акваторию Азовского моря», — передают авторы канала. Между причалом морского порта и рыбацкой пристанью разместили два сейнера (рыболовное судно — прим. URA.RU). Затем между ними и берегом были натянуты тросы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украина активно использует дроны против РФ как летающего, так и морского типа. Киев периодически использует их, в том числе и для атак по российским кораблям в Черном море. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям