Mash: пролив в Херсонской области перекрыли из-за ВСУ

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Виды Херсона. Херсон, речпорт, река, днепр, порт, херсон
Для перекрытия пролива использовались рыболовные сейнеры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты перекрыли пролив у Генического морского порта в Херсонской области, чтобы предотвратить переброску украинских морских беспилотников. Об этом сообщает Mash.

«Пролив перекрыли, вероятно, чтобы предотвратить переброску морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акваторию Азовского моря», — передают авторы канала. Между причалом морского порта и рыбацкой пристанью разместили два сейнера (рыболовное судно — прим. URA.RU). Затем между ними и берегом были натянуты тросы.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Украина активно использует дроны против РФ как летающего, так и морского типа. Киев периодически использует их, в том числе и для атак по российским кораблям в Черном море.

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Российские солдаты перекрыли пролив у Генического морского порта в Херсонской области, чтобы предотвратить переброску украинских морских беспилотников. Об этом сообщает Mash. «Пролив перекрыли, вероятно, чтобы предотвратить переброску морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акваторию Азовского моря», — передают авторы канала. Между причалом морского порта и рыбацкой пристанью разместили два сейнера (рыболовное судно — прим. URA.RU). Затем между ними и берегом были натянуты тросы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украина активно использует дроны против РФ как летающего, так и морского типа. Киев периодически использует их, в том числе и для атак по российским кораблям в Черном море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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