В Каменске-Уральском два человека получили ранения в поножовщине

Конфликт произошел в одном из домов на Ленина
В Каменске-Уральском (Свердловская область) два человека получили ранения в поножовщине. Конфликт произошел вечером 28 августа в одном из домов по улице Ленина, сообщили в соцсетях.
«Вечером в Каменске-Уральском в одном из домов по улице Ленина произошла поножовщина. Два человека ранены», — пишет telegram-канал «Плохие новости Каменск-Уральский».
О состоянии пострадавших не сообщается. Журналист URA.RU отправил запрос в МО МВД РФ «Каменск-Уральский», ответ ожидается.
В конце июля в Каменске-Уральском мужчина ударил ножом в живот прохожего. Инцидент произошел у торгового центра.
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