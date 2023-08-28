В Каменске-Уральском два человека получили ранения в поножовщине

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Конфликт произошел в одном из домов на Ленина Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) два человека получили ранения в поножовщине. Конфликт произошел вечером 28 августа в одном из домов по улице Ленина, сообщили в соцсетях.

«Вечером в Каменске-Уральском в одном из домов по улице Ленина произошла поножовщина. Два человека ранены», — пишет telegram-канал «Плохие новости Каменск-Уральский».

О состоянии пострадавших не сообщается. Журналист URA.RU отправил запрос в МО МВД РФ «Каменск-Уральский», ответ ожидается.

В конце июля в Каменске-Уральском мужчина ударил ножом в живот прохожего. Инцидент произошел у торгового центра.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) два человека получили ранения в поножовщине. Конфликт произошел вечером 28 августа в одном из домов по улице Ленина, сообщили в соцсетях. «Вечером в Каменске-Уральском в одном из домов по улице Ленина произошла поножовщина. Два человека ранены», — пишет telegram-канал «Плохие новости Каменск-Уральский». О состоянии пострадавших не сообщается. Журналист URA.RU отправил запрос в МО МВД РФ «Каменск-Уральский», ответ ожидается. В конце июля в Каменске-Уральском мужчина ударил ножом в живот прохожего. Инцидент произошел у торгового центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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