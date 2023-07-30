30 июля 2023
29 июля 2023

Свердловчанин ударил ножом мужчину возле продуктового магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший скрылся с места происшествия Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 30 июля у магазина «Пятерочка» возле торгового центра «Каменск Сити Молл» неизвестный ранил ножом в живот другого мужчину. По словам очевидцев, мужчины поругались.

«У „Пятерочки“, что возле ТЦ „Каменск Сити Молл“, один мужчина ударил ножом в живот другого. Они что-то не поделили между собой, это произошло днем 30 июля», — пишет telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидцев.

Мужчина, который ранил человека, скрылся. Пострадавший отошел от места происшествия и сел на крыльцо спортивного магазина. К нему подошли прохожие и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации не поступил.

Раненый мужчина сел на крыльцо магазина
Раненый мужчина сел на крыльцо магазина
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 30 июля у магазина «Пятерочка» возле торгового центра «Каменск Сити Молл» неизвестный ранил ножом в живот другого мужчину. По словам очевидцев, мужчины поругались. «У „Пятерочки“, что возле ТЦ „Каменск Сити Молл“, один мужчина ударил ножом в живот другого. Они что-то не поделили между собой, это произошло днем 30 июля», — пишет telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидцев. Мужчина, который ранил человека, скрылся. Пострадавший отошел от места происшествия и сел на крыльцо спортивного магазина. К нему подошли прохожие и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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