В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 30 июля у магазина «Пятерочка» возле торгового центра «Каменск Сити Молл» неизвестный ранил ножом в живот другого мужчину. По словам очевидцев, мужчины поругались.
«У „Пятерочки“, что возле ТЦ „Каменск Сити Молл“, один мужчина ударил ножом в живот другого. Они что-то не поделили между собой, это произошло днем 30 июля», — пишет telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидцев.
Мужчина, который ранил человека, скрылся. Пострадавший отошел от места происшествия и сел на крыльцо спортивного магазина. К нему подошли прохожие и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации не поступил.
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