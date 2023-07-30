Свердловчанин ударил ножом мужчину возле продуктового магазина. Фото

31 июля 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Нападавший скрылся с места происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 30 июля у магазина «Пятерочка» возле торгового центра «Каменск Сити Молл» неизвестный ранил ножом в живот другого мужчину. По словам очевидцев, мужчины поругались. «У „Пятерочки“, что возле ТЦ „Каменск Сити Молл“, один мужчина ударил ножом в живот другого. Они что-то не поделили между собой, это произошло днем 30 июля», — пишет telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидцев. Мужчина, который ранил человека, скрылся. Пострадавший отошел от места происшествия и сел на крыльцо спортивного магазина. К нему подошли прохожие и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации не поступил. Раненый мужчина сел на крыльцо магазина Фото: telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский», https://t.me/chp_ku_chat

В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 30 июля у магазина «Пятерочка» возле торгового центра «Каменск Сити Молл» неизвестный ранил ножом в живот другого мужчину. По словам очевидцев, мужчины поругались. «У „Пятерочки“, что возле ТЦ „Каменск Сити Молл“, один мужчина ударил ножом в живот другого. Они что-то не поделили между собой, это произошло днем 30 июля», — пишет telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидцев. Мужчина, который ранил человека, скрылся. Пострадавший отошел от места происшествия и сел на крыльцо спортивного магазина. К нему подошли прохожие и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации не поступил.