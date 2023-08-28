Вильфанд сообщил о ночных заморозках в некоторых регионах России

29 августа 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

В Забайкалье ожидаются заморозки до -2 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU До конца августа в некоторых регионах России ожидаются отрицательные температуры по ночам и штормовые ветра. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На юге уральского хребта будут дожди, местами сильные, ветер 18 м/с, даже местами до 22 м/с, также невысокая температура», — передает слова синоптика ТАСС. До конца рабочей недели на севере Волги в Нижегородской области температура воздуха ночью опустится до -1 градуса. В Забайкалье ожидают заморозки до -2 градусов. Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на Урал придут заморозки, которые бывают в августе раз в 10 лет. В ЯНАО, Свердловской, Курганской, Челябинской областях и Тюмени ожидаются очень низкие ночные температуры.

До конца августа в некоторых регионах России ожидаются отрицательные температуры по ночам и штормовые ветра. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На юге уральского хребта будут дожди, местами сильные, ветер 18 м/с, даже местами до 22 м/с, также невысокая температура», — передает слова синоптика ТАСС. До конца рабочей недели на севере Волги в Нижегородской области температура воздуха ночью опустится до -1 градуса. В Забайкалье ожидают заморозки до -2 градусов. Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на Урал придут заморозки, которые бывают в августе раз в 10 лет. В ЯНАО, Свердловской, Курганской, Челябинской областях и Тюмени ожидаются очень низкие ночные температуры.