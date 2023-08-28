28 августа 2023

Вильфанд сообщил о ночных заморозках в некоторых регионах России

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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, опавшие листья, осень, лед
В Забайкалье ожидаются заморозки до -2 градусов Фото:

До конца августа в некоторых регионах России ожидаются отрицательные температуры по ночам и штормовые ветра. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге уральского хребта будут дожди, местами сильные, ветер 18 м/с, даже местами до 22 м/с, также невысокая температура», — передает слова синоптика ТАСС. До конца рабочей недели на севере Волги в Нижегородской области температура воздуха ночью опустится до -1 градуса. В Забайкалье ожидают заморозки до -2 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на Урал придут заморозки, которые бывают в августе раз в 10 лет. В ЯНАО, Свердловской, Курганской, Челябинской областях и Тюмени ожидаются очень низкие ночные температуры.

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До конца августа в некоторых регионах России ожидаются отрицательные температуры по ночам и штормовые ветра. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На юге уральского хребта будут дожди, местами сильные, ветер 18 м/с, даже местами до 22 м/с, также невысокая температура», — передает слова синоптика ТАСС. До конца рабочей недели на севере Волги в Нижегородской области температура воздуха ночью опустится до -1 градуса. В Забайкалье ожидают заморозки до -2 градусов. Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на Урал придут заморозки, которые бывают в августе раз в 10 лет. В ЯНАО, Свердловской, Курганской, Челябинской областях и Тюмени ожидаются очень низкие ночные температуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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