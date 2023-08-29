Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате противокорабельной ракеты «Нептун» ВСУ

ПВО РФ перехватила два реактивных снаряда HIMARS, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Впервые стало известно о перехвате силами российских ПВО противокорабельной ракеты «Нептун» Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ПВО РФ перехватила противокорабельную ракету „Нептун“ ВСУ», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Также там добавили, что были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда HIMARS.
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