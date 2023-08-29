Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате противокорабельной ракеты «Нептун» ВСУ 29 августа 2023 в 15:49 Размер текста - 17 + ПВО РФ перехватила два реактивных снаряда HIMARS, заявили в Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Впервые стало известно о перехвате силами российских ПВО противокорабельной ракеты «Нептун» Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО РФ перехватила противокорабельную ракету „Нептун“ ВСУ», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Также там добавили, что были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда HIMARS. Впервые стало известно о перехвате силами российских ПВО противокорабельной ракеты «Нептун» Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО РФ перехватила противокорабельную ракету „Нептун“ ВСУ», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Также там добавили, что были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда HIMARS. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям