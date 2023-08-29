Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате противокорабельной ракеты «Нептун» ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, артподготовка, пво, сво, запуск ракет
ПВО РФ перехватила два реактивных снаряда HIMARS, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Впервые стало известно о перехвате силами российских ПВО противокорабельной ракеты «Нептун» Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ПВО РФ перехватила противокорабельную ракету „Нептун“ ВСУ», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Также там добавили, что были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда HIMARS.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Впервые стало известно о перехвате силами российских ПВО противокорабельной ракеты «Нептун» Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО РФ перехватила противокорабельную ракету „Нептун“ ВСУ», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Также там добавили, что были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда HIMARS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...