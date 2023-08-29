В Сургуте создали экспериментальную школу операторов беспилотников. Видео

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Сургут стал площадкой для экспериментального проекта «Северная оса» Фото:

В Сургуте (ХМАО) открыли экспериментальную школу для обучения операторов беспилотников. Участниками проекта стали 20 человек из разных регионов России. Об этом рассказал мэр города Андрей Филатов.

«Сургут стал площадкой для экспериментального проекта „Северная оса“. 20 человек из разных регионов России научились управлять беспилотными летательными аппаратами, начиная с симуляторов, заканчивая реальными полетами», — рассказал в своем telegram-канале Филатов.

Участники проекта учились решать тактические задачи и изучали разработку дронов. «Экзамен сдавали в условиях, приближенных к боевым», — добавил мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО закупают противодроновые ружья. Средства борьбы с беспилотниками передадут югорчанам на передовую.

Видео: telegram-канал Андрея Филатова (https://t.me/filatov_surgut)

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В Сургуте (ХМАО) открыли экспериментальную школу для обучения операторов беспилотников. Участниками проекта стали 20 человек из разных регионов России. Об этом рассказал мэр города Андрей Филатов. «Сургут стал площадкой для экспериментального проекта „Северная оса“. 20 человек из разных регионов России научились управлять беспилотными летательными аппаратами, начиная с симуляторов, заканчивая реальными полетами», — рассказал в своем telegram-канале Филатов. Участники проекта учились решать тактические задачи и изучали разработку дронов. «Экзамен сдавали в условиях, приближенных к боевым», — добавил мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО закупают противодроновые ружья. Средства борьбы с беспилотниками передадут югорчанам на передовую. Видео: telegram-канал Андрея Филатова (https://t.me/filatov_surgut)
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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