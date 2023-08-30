The Guardian сообщил о ссоре Байдена и Зеленского

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Сообщается о конфликте президентов Украины и США Фото:

Встреча президентов Украины и США в 2021 году обернулась скандалом. Владимир Зеленский и Джо Байден поссорились из-за требований взять страну в НАТО.

«Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена», — сообщает Guardian со ссылкой на данные, опубликованные в книге журналиста Франклина Фоера «Последний политик».

Сообщается, что во время первой встречи политиков летом 2021 года Зеленский вел себя якобы непрофессионально. В частности, он требовал от США взять Украину в НАТО, а также заявил о скором выходе Франции и Германии из военного альянса.

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Встреча президентов Украины и США в 2021 году обернулась скандалом. Владимир Зеленский и Джо Байден поссорились из-за требований взять страну в НАТО. «Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена», — сообщает Guardian со ссылкой на данные, опубликованные в книге журналиста Франклина Фоера «Последний политик». Сообщается, что во время первой встречи политиков летом 2021 года Зеленский вел себя якобы непрофессионально. В частности, он требовал от США взять Украину в НАТО, а также заявил о скором выходе Франции и Германии из военного альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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