The Guardian сообщил о ссоре Байдена и Зеленского

Сообщается о конфликте президентов Украины и США
Встреча президентов Украины и США в 2021 году обернулась скандалом. Владимир Зеленский и Джо Байден поссорились из-за требований взять страну в НАТО.
«Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена», — сообщает
Сообщается, что во время первой встречи политиков летом 2021 года Зеленский вел себя якобы непрофессионально. В частности, он требовал от США взять Украину в НАТО, а также заявил о скором выходе Франции и Германии из военного альянса.
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