Россия запустит миссию по доставке грунта со спутника Марса

02 сентября 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Космический аппарат отправится на спутник Марса в 2030 году Фото: Пресс-служба Роскосмоса Россия планирует запустить станцию «Бумеранг», которая доставит грунт со спутника Марса Фобос. Об этом следует из проектных документов научно-производственного объединения имени Лавочкина. «„Бумеранг“ — после 2030 года. Первый этап проекта „Экспедиция-М“ по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — передает данные из документа ТАСС. Основная миссия станции «Бумеранг» — посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации, а также доставка грунта со спутника Марса обратно на Землю. Запуск космического аппарата планируется после 2030 года с космодрома Восточный. Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович отмечал, что Луна станет транспортным хабом для межпланетных путешествий и первым шагом к освоению Марса. По его словам, в будущем космические аппараты при полете на Марс будут стартовать не с Земли, а с Луны.

Россия планирует запустить станцию «Бумеранг», которая доставит грунт со спутника Марса Фобос. Об этом следует из проектных документов научно-производственного объединения имени Лавочкина. «„Бумеранг“ — после 2030 года. Первый этап проекта „Экспедиция-М“ по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — передает данные из документа ТАСС. Основная миссия станции «Бумеранг» — посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации, а также доставка грунта со спутника Марса обратно на Землю. Запуск космического аппарата планируется после 2030 года с космодрома Восточный. Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович отмечал, что Луна станет транспортным хабом для межпланетных путешествий и первым шагом к освоению Марса. По его словам, в будущем космические аппараты при полете на Марс будут стартовать не с Земли, а с Луны.