Россия запустит миссию по доставке грунта со спутника Марса

Россия планирует запустить станцию «Бумеранг», которая доставит грунт со спутника Марса Фобос. Об этом следует из проектных документов научно-производственного объединения имени Лавочкина.
«„Бумеранг“ — после 2030 года. Первый этап проекта „Экспедиция-М“ по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — передает данные из документа ТАСС.
Основная миссия станции «Бумеранг» — посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации, а также доставка грунта со спутника Марса обратно на Землю. Запуск космического аппарата планируется после 2030 года с космодрома Восточный.
Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович отмечал, что Луна станет транспортным хабом для межпланетных путешествий и первым шагом к освоению Марса. По его словам, в будущем космические аппараты при полете на Марс будут стартовать не с Земли, а с Луны.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.