01 сентября 2023

Компания в Пермском крае задолжала государству более 600 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Против руководства компании возбудили уголовное дело Фото:

В Пермском крае коммерческая организация обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Компания не выплатила более 600 миллионов рублей, применив пониженную ставку налога, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия, с января 2017 года по декабрь 2019 года руководство компании по производству молочных продуктов применяло пониженную ставку налога в размере 10% вместо установленных 20%. Также оно включило в вычеты по налогу первичные бухгалтерские документы от организации, которая якобы поставляла товар. В результате этого компания не выплатила более 600 миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства.

В региональном СК возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере». На данный момент следователи собирают доказательства преступления.

Ранее в пермском СУ СКР сообщили, что в Перми будут судить директора коммерческой организации, который скрыл более 100 миллионов рублей. Компания занималась строительством, ремонтом и содержанием дорог с 2021 по 2022 годы.

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В Пермском крае коммерческая организация обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Компания не выплатила более 600 миллионов рублей, применив пониженную ставку налога, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По данным следствия, с января 2017 года по декабрь 2019 года руководство компании по производству молочных продуктов применяло пониженную ставку налога в размере 10% вместо установленных 20%. Также оно включило в вычеты по налогу первичные бухгалтерские документы от организации, которая якобы поставляла товар. В результате этого компания не выплатила более 600 миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства. В региональном СК возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере». На данный момент следователи собирают доказательства преступления. Ранее в пермском СУ СКР сообщили, что в Перми будут судить директора коммерческой организации, который скрыл более 100 миллионов рублей. Компания занималась строительством, ремонтом и содержанием дорог с 2021 по 2022 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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