Компания в Пермском крае задолжала государству более 600 млн рублей

Против руководства компании возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае коммерческая организация обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Компания не выплатила более 600 миллионов рублей, применив пониженную ставку налога, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия, с января 2017 года по декабрь 2019 года руководство компании по производству молочных продуктов применяло пониженную ставку налога в размере 10% вместо установленных 20%. Также оно включило в вычеты по налогу первичные бухгалтерские документы от организации, которая якобы поставляла товар. В результате этого компания не выплатила более 600 миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства.

В региональном СК возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере». На данный момент следователи собирают доказательства преступления.

Ранее в пермском СУ СКР сообщили, что в Перми будут судить директора коммерческой организации, который скрыл более 100 миллионов рублей. Компания занималась строительством, ремонтом и содержанием дорог с 2021 по 2022 годы.