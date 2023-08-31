31 августа 2023

В Перми перед судом предстанет директор компании, скрывший более 100 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, судья, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор, прокурор в суде
Следователи собрали достаточную базу для судебного вмешательства Фото:

В Перми будут судить директора коммерческой организации, которого обвинили в сокрытии денежных средств и имущества организации в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Директора будут судить. Установлено, что руководитель компании, работающей в сфере строительства, ремонта и содержания дорог (с 2021 по 2022 годы), имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств и имущества в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, а также страховым взносам. Сумма превышает 100 миллионов рублей», — написано на сайте ведомства.

Следователи уже собрали необходимые доказательства. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало о пермском бизнесмене, которого собирались судить. По версии следствия, не желая платить налоги, предприниматель скрыл более 19 млн рублей, деньги компании он вывел через счета других организаций.

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В Перми будут судить директора коммерческой организации, которого обвинили в сокрытии денежных средств и имущества организации в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Директора будут судить. Установлено, что руководитель компании, работающей в сфере строительства, ремонта и содержания дорог (с 2021 по 2022 годы), имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств и имущества в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, а также страховым взносам. Сумма превышает 100 миллионов рублей», — написано на сайте ведомства. Следователи уже собрали необходимые доказательства. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало о пермском бизнесмене, которого собирались судить. По версии следствия, не желая платить налоги, предприниматель скрыл более 19 млн рублей, деньги компании он вывел через счета других организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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