В Перми перед судом предстанет директор компании, скрывший более 100 млн рублей

01 сентября 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Следователи собрали достаточную базу для судебного вмешательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми будут судить директора коммерческой организации, которого обвинили в сокрытии денежных средств и имущества организации в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Директора будут судить. Установлено, что руководитель компании, работающей в сфере строительства, ремонта и содержания дорог (с 2021 по 2022 годы), имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств и имущества в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, а также страховым взносам. Сумма превышает 100 миллионов рублей», — написано на сайте ведомства. Следователи уже собрали необходимые доказательства. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало о пермском бизнесмене, которого собирались судить. По версии следствия, не желая платить налоги, предприниматель скрыл более 19 млн рублей, деньги компании он вывел через счета других организаций.

В Перми будут судить директора коммерческой организации, которого обвинили в сокрытии денежных средств и имущества организации в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Директора будут судить. Установлено, что руководитель компании, работающей в сфере строительства, ремонта и содержания дорог (с 2021 по 2022 годы), имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств и имущества в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, а также страховым взносам. Сумма превышает 100 миллионов рублей», — написано на сайте ведомства. Следователи уже собрали необходимые доказательства. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало о пермском бизнесмене, которого собирались судить. По версии следствия, не желая платить налоги, предприниматель скрыл более 19 млн рублей, деньги компании он вывел через счета других организаций.