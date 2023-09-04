Жительнице ХМАО грозит тюрьма за таблетки для похудения из Казахстана

05 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Югорчанке грозит тюрьма за контрабанду таблеток для похудения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительнице Лянтора в Сургутском районе грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду таблеток для похудения с сильнодействующим веществом, которое запрещено в России. Женщина заказала их через интернет из Казахстана, теперь ее ждет суд. «Обвиняемая в августе 2022 года заказала через сеть „Интернет“ из Республики Казахстан для личного употребления препараты для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Полицейские задержали обвиняемую на почте вместе с посылкой, в которой были препараты. Сейчас уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU рассказывало о похожем случае, который произошел в Тюменской области. Тогда женщина также заказала препарат для похудения из Казахстана.

Жительнице Лянтора в Сургутском районе грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду таблеток для похудения с сильнодействующим веществом, которое запрещено в России. Женщина заказала их через интернет из Казахстана, теперь ее ждет суд. «Обвиняемая в августе 2022 года заказала через сеть „Интернет“ из Республики Казахстан для личного употребления препараты для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Полицейские задержали обвиняемую на почте вместе с посылкой, в которой были препараты. Сейчас уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU рассказывало о похожем случае, который произошел в Тюменской области. Тогда женщина также заказала препарат для похудения из Казахстана.