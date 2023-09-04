04 сентября 2023

Жительнице ХМАО грозит тюрьма за таблетки для похудения из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанке грозит тюрьма за контрабанду таблеток для похудения Фото:

Жительнице Лянтора в Сургутском районе грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду таблеток для похудения с сильнодействующим веществом, которое запрещено в России. Женщина заказала их через интернет из Казахстана, теперь ее ждет суд.

«Обвиняемая в августе 2022 года заказала через сеть „Интернет“ из Республики Казахстан для личного употребления препараты для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейские задержали обвиняемую на почте вместе с посылкой, в которой были препараты. Сейчас уголовное дело направили в суд.

Ранее URA.RU рассказывало о похожем случае, который произошел в Тюменской области. Тогда женщина также заказала препарат для похудения из Казахстана.

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Жительнице Лянтора в Сургутском районе грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду таблеток для похудения с сильнодействующим веществом, которое запрещено в России. Женщина заказала их через интернет из Казахстана, теперь ее ждет суд. «Обвиняемая в августе 2022 года заказала через сеть „Интернет“ из Республики Казахстан для личного употребления препараты для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Полицейские задержали обвиняемую на почте вместе с посылкой, в которой были препараты. Сейчас уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU рассказывало о похожем случае, который произошел в Тюменской области. Тогда женщина также заказала препарат для похудения из Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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