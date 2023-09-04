Челябинская область вошла в топ регионов по обучению жителей для работы в ОПК

05 сентября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Переподготовку для работы на предприятиях ОПК проходят пять тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскую область назвали в числе регионов-лидеров по числу работников, проходящих профессиональную переподготовку под нужды оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эта информация прозвучала на заседании рабочей группы по ситуации на рынке труда под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. «Сейчас проходят переподготовку пять тысяч человек. Наибольшее число участников — в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае», — доложил глава Минтруда Антон Котяков. Численность зарегистрированных в стране безработных с начала этого года снизилась на 78 тысяч и составляет 487 тысяч человек. Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года.

Челябинскую область назвали в числе регионов-лидеров по числу работников, проходящих профессиональную переподготовку под нужды оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эта информация прозвучала на заседании рабочей группы по ситуации на рынке труда под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. «Сейчас проходят переподготовку пять тысяч человек. Наибольшее число участников — в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае», — доложил глава Минтруда Антон Котяков. Численность зарегистрированных в стране безработных с начала этого года снизилась на 78 тысяч и составляет 487 тысяч человек. Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года.