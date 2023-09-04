04 сентября 2023

Челябинская область вошла в топ регионов по обучению жителей для работы в ОПК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка вакансий. Челябинск., работа, безработица, специалист по переобучению, рынок труда, безработный
Переподготовку для работы на предприятиях ОПК проходят пять тысяч человек Фото:

Челябинскую область назвали в числе регионов-лидеров по числу работников, проходящих профессиональную переподготовку под нужды оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эта информация прозвучала на заседании рабочей группы по ситуации на рынке труда под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Сейчас проходят переподготовку пять тысяч человек. Наибольшее число участников — в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае», — доложил глава Минтруда Антон Котяков.

Численность зарегистрированных в стране безработных с начала этого года снизилась на 78 тысяч и составляет 487 тысяч человек. Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинскую область назвали в числе регионов-лидеров по числу работников, проходящих профессиональную переподготовку под нужды оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эта информация прозвучала на заседании рабочей группы по ситуации на рынке труда под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. «Сейчас проходят переподготовку пять тысяч человек. Наибольшее число участников — в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае», — доложил глава Минтруда Антон Котяков. Численность зарегистрированных в стране безработных с начала этого года снизилась на 78 тысяч и составляет 487 тысяч человек. Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...