Челябинская область вошла в топ регионов по обучению жителей для работы в ОПК

Челябинскую область назвали в числе регионов-лидеров по числу работников, проходящих профессиональную переподготовку под нужды оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эта информация прозвучала на заседании рабочей группы по ситуации на рынке труда под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
«Сейчас проходят переподготовку пять тысяч человек. Наибольшее число участников — в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае», — доложил глава Минтруда Антон Котяков.
Численность зарегистрированных в стране безработных с начала этого года снизилась на 78 тысяч и составляет 487 тысяч человек. Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года.
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