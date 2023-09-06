Тюменским фермерам вернут важную вакцину от птичьего гриппа

Россельхознадзор разрешил фермерам применять запрещенные ранее препараты

Венгерскую вакцину против птичьего гриппа проверили на соответствие стандартам качества и допустили к использованию Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Тюменские фермеры снова получили доступ к важнейшей вакцине против птичьего гриппа, отечественного аналога которой не было. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Подтверждено качество партии лекарственного препарата „Севак Флю Н9 К (вакцина против гриппа птиц инактивированная)“, венгерского производства. Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения актуальной серии лекарственного препарата», — говорится в сообщении.

По словам тюменских фермеров, в России производится частичный аналог этого препарата. Его изготавливает компания «АвиВак», однако отечественная вакцина содержит так же компоненты для борьбы и с другими заболеваниями домашней птицы. Известно так же, что Россельхознадзор допустил к использованию партии еще пяти европейских препаратов от опасных инфекций домашнего скота.

Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские фермеры начали игнорировать угрозу вспышки птичьего гриппа в области. Эта тема актуальна в регионе после эпидемии на «Боровской птицефабрике».