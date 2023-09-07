Сбой в системе оставил екатеринбуржцев без загранпаспортов

07 сентября 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы не смогли оформить загранпаспорта из-за сбоя в системе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловалась на невозможность попасть в отделения, где оформляют загранпаспорта. С такой проблемой горожане столкнулись в миграционной службе на Баумана, 11, и в отделении ГУ МВД региона на Крестинского, 61. «На месте не работал терминал. Половина окон были закрыты. На месте отсутствовали сотрудники», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. «Произошел технический сбой при оформлении документов. Гражданам, которые имеют на руках приглашения, сообщат о новом времени приема. Подразделения по вопросам миграции уже работают в штатном режиме», — отметил глава пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге начали выдавать загранпаспорта на 10 лет после того, как на сайте «Госуслуг» появилась информация о приостановке приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Тогда получить документ только тот, кто успел подать заявление до того, как выдачу загранпаспорта официально приостановили.

Жители Екатеринбурга пожаловалась на невозможность попасть в отделения, где оформляют загранпаспорта. С такой проблемой горожане столкнулись в миграционной службе на Баумана, 11, и в отделении ГУ МВД региона на Крестинского, 61. «На месте не работал терминал. Половина окон были закрыты. На месте отсутствовали сотрудники», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. «Произошел технический сбой при оформлении документов. Гражданам, которые имеют на руках приглашения, сообщат о новом времени приема. Подразделения по вопросам миграции уже работают в штатном режиме», — отметил глава пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге начали выдавать загранпаспорта на 10 лет после того, как на сайте «Госуслуг» появилась информация о приостановке приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Тогда получить документ только тот, кто успел подать заявление до того, как выдачу загранпаспорта официально приостановили.