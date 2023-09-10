Глава RFEF Рубиалес подал в отставку после скандала с поцелуем футболистки 11 сентября 2023 в 01:38 Размер текста - 17 + После скандала с поцелуем футболистки Луис Рубиалес намерен подать в отставку Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что подает в отставку. Такое решение он принял из-за скандала, произошедшего после победы женской сборной на чемпионате мира. На церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, что вызвало большой резонанс. «Да, я собираюсь подать в отставку. Потому что я не могу продолжать мою работу», — передает слова Луиса Рубиалеса журналист Пирс Морган в Twitter. Сборная Испании выиграла женский чемпионат мира 20 августа. Рубиалес после победы поцеловал в губы капитана команды Хенивер Эрмосо. Футбольная федерация ФИФА осудила данный поступок после жалобы самой футболистки. Через шесть дней дисциплинарный комитет Международной федерации футбола решил временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что подает в отставку. Такое решение он принял из-за скандала, произошедшего после победы женской сборной на чемпионате мира. На церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, что вызвало большой резонанс. «Да, я собираюсь подать в отставку. Потому что я не могу продолжать мою работу», — передает слова Луиса Рубиалеса журналист Пирс Морган в Twitter. Сборная Испании выиграла женский чемпионат мира 20 августа. Рубиалес после победы поцеловал в губы капитана команды Хенивер Эрмосо. Футбольная федерация ФИФА осудила данный поступок после жалобы самой футболистки. Через шесть дней дисциплинарный комитет Международной федерации футбола решил временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям