Свердловские автоинспекторы отчитали водителей автобусов за нарушения ПДД 13 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 + Свердловская Госавтоинспекция недовольна массовыми нарушениями ПДД со стороны водителей маршруток Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловская госавтоинспекция 13 сентября вызвала на ковер водителей общественного транспорта. Поводом стали регулярные нарушения ПДД, которые приводят к дорожным авариям. «Водитель автобуса — профессионал с большой буквы, которому люди доверили жизни и и здоровье. Но некоторые из них, к сожалению, несерьезно к этому относятся», — заявил корреспонденту URA.RU на пресс-конференции представитель областной УГИБДД. Он напомнил в последнее время в Екатеринбурге произошло несколько серьезных ДТП с коммерческими автобусами. В частности, 1 августа в Академическом районе столкнулись маршрутки №014 и №070 (четверо пострадавших), 30 августа частный автобус №083 попал в ДТП на Старой Сортировке (четверо пострадавших). Следом, 2 сентября, маршрутка №082 врезалась в столб (11 пострадавших). Среди наиболее частных нарушений ПДД — превышение скорости, выезд на полосу встречного движения через «сплошную», а также проезд на запрещающий сигнал светофора. В ГИБДД обещают усилить работу по борьбе с нарушителями среди водителей автобусов. Свердловская госавтоинспекция 13 сентября вызвала на ковер водителей общественного транспорта. Поводом стали регулярные нарушения ПДД, которые приводят к дорожным авариям. «Водитель автобуса — профессионал с большой буквы, которому люди доверили жизни и и здоровье. Но некоторые из них, к сожалению, несерьезно к этому относятся», — заявил корреспонденту URA.RU на пресс-конференции представитель областной УГИБДД. Он напомнил в последнее время в Екатеринбурге произошло несколько серьезных ДТП с коммерческими автобусами. В частности, 1 августа в Академическом районе столкнулись маршрутки №014 и №070 (четверо пострадавших), 30 августа частный автобус №083 попал в ДТП на Старой Сортировке (четверо пострадавших). Следом, 2 сентября, маршрутка №082 врезалась в столб (11 пострадавших). Среди наиболее частных нарушений ПДД — превышение скорости, выезд на полосу встречного движения через «сплошную», а также проезд на запрещающий сигнал светофора. В ГИБДД обещают усилить работу по борьбе с нарушителями среди водителей автобусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям