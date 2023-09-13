13 сентября 2023

Из ХМАО в зону СВО отправятся специалисты по управлению беспилотниками

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , очки, беспилотник, управление, дрон, оператор бпла, дроновод, fpv
Экзамен сдается в условиях приближенных к боевым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Сургуте (ХМАО) завершился второй поток обучения операторов беспилотников в экспериментальной школе «Северная Оса». Мэр города Андрей Филатов сообщил, что в ближайшее время специалисты отправятся в зону проведения спецоперации.

«Удостоверения операторов БПЛА сегодня получили новые участники проекта „Северная Оса“. Это второй поток обучения. В ближайшие дни ребята уже направятся в воинские части в зону специальной военной операции», — сообщил градоначальник в своем telegram-канале.

Проект является тестовым. Обучение включает освоение пилотного мастерства, решение тактических задач по разведке и уничтожению сил противника, умение самостоятельно отремонтировать и собрать беспилотник в полевых условиях. Экзамен необходимо сдать теорию и выполнить боевое задание. «Работу наших операторов БПЛА в бою уже высоко оценили в зоне СВО», — добавил мэр.

Ранее в Сургуте (ХМАО) открыли экспериментальную школу для обучения операторов беспилотников. Участниками проекта стали 20 человек из разных регионов России.

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В Сургуте (ХМАО) завершился второй поток обучения операторов беспилотников в экспериментальной школе «Северная Оса». Мэр города Андрей Филатов сообщил, что в ближайшее время специалисты отправятся в зону проведения спецоперации. «Удостоверения операторов БПЛА сегодня получили новые участники проекта „Северная Оса“. Это второй поток обучения. В ближайшие дни ребята уже направятся в воинские части в зону специальной военной операции», — сообщил градоначальник в своем telegram-канале. Проект является тестовым. Обучение включает освоение пилотного мастерства, решение тактических задач по разведке и уничтожению сил противника, умение самостоятельно отремонтировать и собрать беспилотник в полевых условиях. Экзамен необходимо сдать теорию и выполнить боевое задание. «Работу наших операторов БПЛА в бою уже высоко оценили в зоне СВО», — добавил мэр. Ранее в Сургуте (ХМАО) открыли экспериментальную школу для обучения операторов беспилотников. Участниками проекта стали 20 человек из разных регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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