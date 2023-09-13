Из ХМАО в зону СВО отправятся специалисты по управлению беспилотниками

14 сентября 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Экзамен сдается в условиях приближенных к боевым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сургуте (ХМАО) завершился второй поток обучения операторов беспилотников в экспериментальной школе «Северная Оса». Мэр города Андрей Филатов сообщил, что в ближайшее время специалисты отправятся в зону проведения спецоперации. «Удостоверения операторов БПЛА сегодня получили новые участники проекта „Северная Оса“. Это второй поток обучения. В ближайшие дни ребята уже направятся в воинские части в зону специальной военной операции», — сообщил градоначальник в своем telegram-канале. Проект является тестовым. Обучение включает освоение пилотного мастерства, решение тактических задач по разведке и уничтожению сил противника, умение самостоятельно отремонтировать и собрать беспилотник в полевых условиях. Экзамен необходимо сдать теорию и выполнить боевое задание. «Работу наших операторов БПЛА в бою уже высоко оценили в зоне СВО», — добавил мэр. Ранее в Сургуте (ХМАО) открыли экспериментальную школу для обучения операторов беспилотников. Участниками проекта стали 20 человек из разных регионов России.

В Сургуте (ХМАО) завершился второй поток обучения операторов беспилотников в экспериментальной школе «Северная Оса». Мэр города Андрей Филатов сообщил, что в ближайшее время специалисты отправятся в зону проведения спецоперации. «Удостоверения операторов БПЛА сегодня получили новые участники проекта „Северная Оса“. Это второй поток обучения. В ближайшие дни ребята уже направятся в воинские части в зону специальной военной операции», — сообщил градоначальник в своем telegram-канале. Проект является тестовым. Обучение включает освоение пилотного мастерства, решение тактических задач по разведке и уничтожению сил противника, умение самостоятельно отремонтировать и собрать беспилотник в полевых условиях. Экзамен необходимо сдать теорию и выполнить боевое задание. «Работу наших операторов БПЛА в бою уже высоко оценили в зоне СВО», — добавил мэр. Ранее в Сургуте (ХМАО) открыли экспериментальную школу для обучения операторов беспилотников. Участниками проекта стали 20 человек из разных регионов России.