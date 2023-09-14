В УрФУ прошла масштабная дискуссия на тему развития электроники на Урале

В УрФУ обсудили перспективы развития электроники на Урале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Уральском федеральном университете (УрФУ) прошла дискуссия на тему развития электроники в регионе. В обсуждении приняли участие представители вузов, предприятий и органов. Также в дискуссии принял участие помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства.

«Помощник уральского полпреда Евгений Гурарий поблагодарил от имени Владимира Якушева представителей Минпромторга России за организацию дискуссии и ее проведение. Он отметил, что на Урале большое количество предприятий электроники и микроэлектроники, которые находятся по ряду направлений на передовых позициях», — отмечает полпредство.

Кадровое обеспечение предприятий — одна из самых главных задач. «Уверен, нам удастся создать на Урале мощный центр поддержки микроэлектроники — в части подготовки кадров и по реализации научно-исследовательских работ в интересах отрасли. Мы нацелены на всестороннюю поддержку этого сектора. Большую роль в этом сыграет и подписанное на ИННОПРОМ соглашение между Минпромторгом, Минобрнауки, правительством Свердловской области и УрФУ, предполагающее развитие технологического партнерства в сфере микроэлектроники», — передал слова полпреда Евгений Гурарий.

Ранее URA.RU писало о том, что главный запрос свердловчан, занимающихся разработкой дронов, связан с появлением в России производств, которые бы делали отечественную компонентную базу для беспилотников. Сейчас эту потребность инженеров закрывают китайские производители. При этом с производством элементов конструкций и платформ для беспилотников у отечественных разработчиков проблем нет.