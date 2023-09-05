Свердловские разработчики дронов раскрыли главный запрос

Свердловчанам, делающим дроны, не хватает отечественной компонентной базы

Инженерам не хватает отечественных компонентов — почти все везется из Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный запрос свердловчан, занимающихся разработкой дронов, связан с появлением в стране производств, которые бы делали отечественную компонентную базу для беспилотников. Сейчас эту потребность инженеров закрывают китайские производители, рассказал URA.RU помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий.

«Среди разработчиков беспилотных авиационных систем, как правило, много небольших компаний, которые не способны локализовать у себя производство компонентной базы. Все, что связано с начинкой и электроникой — видеокамеры, контроль полета — ввозят в огромных объемах и соответствующей ценой из Китая. И мы с ним, к сожалению, пока не можем конкурировать. Поэтому основной запрос у разработчиков БАС связан с тем, чтобы в стране в промышленном масштабе начала производиться компонентная база для дронов», — рассказал Гурарий.

При этом c производством элементов конструкций и платформ для беспилотников у отечественных разработчиков проблем нет, добавил помощник полпреда. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге создали образовательный дрон «ВЖУХ». С его помощью школьники и студенты первых курсов могут освоить азы управления беспилотными системами и программирования. Также в Свердловской области собрали народный дрон «Упырь» для ударов по противнику в глубине фронта и дроны-камикадзе от центра специальной подготовки «Каскад».