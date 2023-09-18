18 сентября 2023
17 сентября 2023

Сенатор из ХМАО выбрал девушек, которые станут его помощницами

© Служба новостей «URA.RU»
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Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Исаков предпочитает брать помощников без опыта работы Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков определился кто станет его помощниками. В соцсети политик сообщил, что на эту должность были выбраны две девушки.

«После двух суток размышлений я сделал свой выбор в определении кандидатуры на должность моего помощника. <…> Одна станет помощницей на постоянной основе, а вторая — на общественных началах», — написал Исаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из восьми девушек, которые прошли в финал отбора, были выбраны Кира Кудрина и Ольга Петрова. Политик отметил, что всегда берет помощников без опыта работы. Важно, чтобы сотрудники хотели трудиться и осваивать новые навыки.

Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу исключительно среди молодых студенток. Сам политик объяснил это тем, что обучать новых специалистов ему будет гораздо проще, чем переучивать.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков определился кто станет его помощниками. В соцсети политик сообщил, что на эту должность были выбраны две девушки. «После двух суток размышлений я сделал свой выбор в определении кандидатуры на должность моего помощника. <…> Одна станет помощницей на постоянной основе, а вторая — на общественных началах», — написал Исаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из восьми девушек, которые прошли в финал отбора, были выбраны Кира Кудрина и Ольга Петрова. Политик отметил, что всегда берет помощников без опыта работы. Важно, чтобы сотрудники хотели трудиться и осваивать новые навыки. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу исключительно среди молодых студенток. Сам политик объяснил это тем, что обучать новых специалистов ему будет гораздо проще, чем переучивать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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