Сенатор из ХМАО выбрал девушек, которые станут его помощницами

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков определился кто станет его помощниками. В соцсети политик сообщил, что на эту должность были выбраны две девушки.
«После двух суток размышлений я сделал свой выбор в определении кандидатуры на должность моего помощника. <…> Одна станет помощницей на постоянной основе, а вторая — на общественных началах», — написал Исаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из восьми девушек, которые прошли в финал отбора, были выбраны Кира Кудрина и Ольга Петрова. Политик отметил, что всегда берет помощников без опыта работы. Важно, чтобы сотрудники хотели трудиться и осваивать новые навыки.
Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу исключительно среди молодых студенток. Сам политик объяснил это тем, что обучать новых специалистов ему будет гораздо проще, чем переучивать.
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