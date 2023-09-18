Сенатор из ХМАО выбрал девушек, которые станут его помощницами

19 сентября 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Исаков предпочитает брать помощников без опыта работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков определился кто станет его помощниками. В соцсети политик сообщил, что на эту должность были выбраны две девушки. «После двух суток размышлений я сделал свой выбор в определении кандидатуры на должность моего помощника. <…> Одна станет помощницей на постоянной основе, а вторая — на общественных началах», — написал Исаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из восьми девушек, которые прошли в финал отбора, были выбраны Кира Кудрина и Ольга Петрова. Политик отметил, что всегда берет помощников без опыта работы. Важно, чтобы сотрудники хотели трудиться и осваивать новые навыки. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу исключительно среди молодых студенток. Сам политик объяснил это тем, что обучать новых специалистов ему будет гораздо проще, чем переучивать.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков определился кто станет его помощниками. В соцсети политик сообщил, что на эту должность были выбраны две девушки. «После двух суток размышлений я сделал свой выбор в определении кандидатуры на должность моего помощника. <…> Одна станет помощницей на постоянной основе, а вторая — на общественных началах», — написал Исаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из восьми девушек, которые прошли в финал отбора, были выбраны Кира Кудрина и Ольга Петрова. Политик отметил, что всегда берет помощников без опыта работы. Важно, чтобы сотрудники хотели трудиться и осваивать новые навыки. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу исключительно среди молодых студенток. Сам политик объяснил это тем, что обучать новых специалистов ему будет гораздо проще, чем переучивать.