В России ответили Зеленскому на обвинения в похищении детей

Рогов: РФ не похищает украинских детей, а спасает их от обстрелов ВСУ

20 сентября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Обвинения Владимира Зеленского (на фото) переходят все границы, сказал Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины Россия не похищает украинских детей, как говорят киевские власти, а спасает их от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил глава запорожского движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он прокомментировал недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он обвинил РФ в воровстве детей. «Рассказы про воровство детей уже просто переходят все границы. Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков», — сказал Владимир Рогов. По его словам, детей сопровождают с согласия родителей. Их вывозят с прифронтовых участков, а после возвращают, когда ситуация на территориях становится спокойнее. Зеленский выступил на Генассамблее ООН 19 сентября. Там он заявил, что Россия якобы не имеет права на ядерное оружие, передает MK.RU . Также он призвал исключить Москву из Совбеза ООН.

Россия не похищает украинских детей, как говорят киевские власти, а спасает их от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил глава запорожского движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он прокомментировал недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он обвинил РФ в воровстве детей. «Рассказы про воровство детей уже просто переходят все границы. Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков», — сказал Владимир Рогов. По его словам, детей сопровождают с согласия родителей. Их вывозят с прифронтовых участков, а после возвращают, когда ситуация на территориях становится спокойнее. Зеленский выступил на Генассамблее ООН 19 сентября. Там он заявил, что Россия якобы не имеет права на ядерное оружие, передает MK.RU. Также он призвал исключить Москву из Совбеза ООН.