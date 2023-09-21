Работодателей предложили наказывать за неисполнение квоты на инвалидов

Для работодателей необходимо ввести административную ответственность за неисполнение квоты на людей с инвалидностью, предусмотренной законодательством. Об этом на президиуме Госсовета сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Предлагаем ввести административную ответственность работодателям за незаполнение выделенной для инвалидов квоты, которая предусмотрена в рамках действующего законодательства. Также предоставить дополнительную господдержку предприятиям, которые создают рабочие места для граждан с инвалидностью», — сказал Котяков во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».
Вице-премьер России Татьяна Голикова по этой теме добавила, что в сфере занятости людей с ограниченными возможностями какие-то вещи нужно будет пересмотреть. Это связано в том числе, с медицинскими показаниями, отметила Голикова.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России. По его словам это обусловлено эффективными действиями российских экономистов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.