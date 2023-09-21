21 сентября 2023

Работодателей предложили наказывать за неисполнение квоты на инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий, рынок труда. Челябинск, трудоустройство, работа, безработица, рабочие места, работодатель, рынок труда, ярмарка вакансий
Минтруд РРФ предлагает ввести административную ответственность Фото:

Для работодателей необходимо ввести административную ответственность за неисполнение квоты на людей с инвалидностью, предусмотренной законодательством. Об этом на президиуме Госсовета сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Предлагаем ввести административную ответственность работодателям за незаполнение выделенной для инвалидов квоты, которая предусмотрена в рамках действующего законодательства. Также предоставить дополнительную господдержку предприятиям, которые создают рабочие места для граждан с инвалидностью», — сказал Котяков во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».

Вице-премьер России Татьяна Голикова по этой теме добавила, что в сфере занятости людей с ограниченными возможностями какие-то вещи нужно будет пересмотреть. Это связано в том числе, с медицинскими показаниями, отметила Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России. По его словам это обусловлено эффективными действиями российских экономистов.

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Для работодателей необходимо ввести административную ответственность за неисполнение квоты на людей с инвалидностью, предусмотренной законодательством. Об этом на президиуме Госсовета сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Предлагаем ввести административную ответственность работодателям за незаполнение выделенной для инвалидов квоты, которая предусмотрена в рамках действующего законодательства. Также предоставить дополнительную господдержку предприятиям, которые создают рабочие места для граждан с инвалидностью», — сказал Котяков во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Вице-премьер России Татьяна Голикова по этой теме добавила, что в сфере занятости людей с ограниченными возможностями какие-то вещи нужно будет пересмотреть. Это связано в том числе, с медицинскими показаниями, отметила Голикова. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России. По его словам это обусловлено эффективными действиями российских экономистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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