Работодателей предложили наказывать за неисполнение квоты на инвалидов 22 сентября 2023 в 00:02 Размер текста - 17 + Минтруд РРФ предлагает ввести административную ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для работодателей необходимо ввести административную ответственность за неисполнение квоты на людей с инвалидностью, предусмотренной законодательством. Об этом на президиуме Госсовета сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Предлагаем ввести административную ответственность работодателям за незаполнение выделенной для инвалидов квоты, которая предусмотрена в рамках действующего законодательства. Также предоставить дополнительную господдержку предприятиям, которые создают рабочие места для граждан с инвалидностью», — сказал Котяков во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Вице-премьер России Татьяна Голикова по этой теме добавила, что в сфере занятости людей с ограниченными возможностями какие-то вещи нужно будет пересмотреть. Это связано в том числе, с медицинскими показаниями, отметила Голикова. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России. По его словам это обусловлено эффективными действиями российских экономистов. Для работодателей необходимо ввести административную ответственность за неисполнение квоты на людей с инвалидностью, предусмотренной законодательством. Об этом на президиуме Госсовета сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Предлагаем ввести административную ответственность работодателям за незаполнение выделенной для инвалидов квоты, которая предусмотрена в рамках действующего законодательства. Также предоставить дополнительную господдержку предприятиям, которые создают рабочие места для граждан с инвалидностью», — сказал Котяков во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Вице-премьер России Татьяна Голикова по этой теме добавила, что в сфере занятости людей с ограниченными возможностями какие-то вещи нужно будет пересмотреть. Это связано в том числе, с медицинскими показаниями, отметила Голикова. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России. По его словам это обусловлено эффективными действиями российских экономистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям