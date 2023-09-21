Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России

Владимир Путин назвал причину низкой безработицы в России
Рекордно низкая безработица в России обусловлена эффективными действиями российских экономистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума госсовета о развитии рынка труда РФ. Ранее сообщалось, что уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне в 3,6%.
«Рекордно низкая безработица в России — индикатор эффективности экономической политики», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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