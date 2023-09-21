Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России Путин объяснил низкую безработицу в России эффективной работой экономистов 21 сентября 2023 в 22:10 Размер текста - 17 + Владимир Путин назвал причину низкой безработицы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рекордно низкая безработица в России обусловлена эффективными действиями российских экономистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума госсовета о развитии рынка труда РФ. Ранее сообщалось, что уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне в 3,6%. «Рекордно низкая безработица в России — индикатор эффективности экономической политики», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Рекордно низкая безработица в России обусловлена эффективными действиями российских экономистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума госсовета о развитии рынка труда РФ. Ранее сообщалось, что уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне в 3,6%. «Рекордно низкая безработица в России — индикатор эффективности экономической политики», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям