В Нижнем Тагиле пытаются выполнить важное поручение правительства

В Нижнем Тагиле пытаются достичь показателей федпроекта «Чистый воздух»

В Нижнем Тагиле дома с печным отоплением портят воздух Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Властям Нижнего Тагила (Свердловская область) оказалось проблематично достичь целевых правительственных показателей экологического проекта «Чистый воздух». Виной тому — отсутствие возможности перевести частные дома с угля на газ, сообщает агентство URA.RU.

Согласно комплексному плану федерального правительства, в Нижнем Тагиле должны были до конца 2024 года перевести все частные дома на газ, чтобы снизить ежегодный объем выбросов в атмосферу на 2,4 тысячи тонн. На эти цели выделено 450 миллионов рублей.

Собственникам домов с печным отоплением власти готовы возместить все затраты на газификацию, вплоть до покупки котла и радиаторов. Однако выяснилось, что проблема кроется не столько в нежелании горожан газифицироваться, сколько в технических возможностях.

«У нас в городе находятся две тысячи частных домовладений, которые необходимо перевести на газ. Мы с коллегами обошли все дома и выяснили, что далеко не везде есть техническая возможность для газификации. Остро ведь стоит вопрос безопасности при эксплуатации, поэтому газовики предъявляют жесткие требования к местам прокладки труб, к помещению, где будет находиться котельная. Но все равно добьемся снижения выбросов, будем обсуждать возможные варианты», — сказал корреспонденту URA.RU мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ситуацию, сложившуюся в Нижнем Тагиле, обсуждали на заседании специальной правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Она подчеркнула недопустимость провала достижения показателей «Чистого воздуха», поручив главе минприроды РФ Александру Козлову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву выполнить все поручения правительства.