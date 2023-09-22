В Нижнем Тагиле пытаются выполнить важное поручение правительства

В Нижнем Тагиле пытаются достичь показателей федпроекта «Чистый воздух»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогулка по Нижнему Тагилу, промышленность, завод, выбросы, дым над городом, предприятие, городской пейзаж, экология
В Нижнем Тагиле дома с печным отоплением портят воздух Фото:

Властям Нижнего Тагила (Свердловская область) оказалось проблематично достичь целевых правительственных показателей экологического проекта «Чистый воздух». Виной тому — отсутствие возможности перевести частные дома с угля на газ, сообщает агентство URA.RU.

Согласно комплексному плану федерального правительства, в Нижнем Тагиле должны были до конца 2024 года перевести все частные дома на газ, чтобы снизить ежегодный объем выбросов в атмосферу на 2,4 тысячи тонн. На эти цели выделено 450 миллионов рублей.

Собственникам домов с печным отоплением власти готовы возместить все затраты на газификацию, вплоть до покупки котла и радиаторов. Однако выяснилось, что проблема кроется не столько в нежелании горожан газифицироваться, сколько в технических возможностях.

«У нас в городе находятся две тысячи частных домовладений, которые необходимо перевести на газ. Мы с коллегами обошли все дома и выяснили, что далеко не везде есть техническая возможность для газификации. Остро ведь стоит вопрос безопасности при эксплуатации, поэтому газовики предъявляют жесткие требования к местам прокладки труб, к помещению, где будет находиться котельная. Но все равно добьемся снижения выбросов, будем обсуждать возможные варианты», — сказал корреспонденту URA.RU мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ситуацию, сложившуюся в Нижнем Тагиле, обсуждали на заседании специальной правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Она подчеркнула недопустимость провала достижения показателей «Чистого воздуха», поручив главе минприроды РФ Александру Козлову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву выполнить все поручения правительства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Властям Нижнего Тагила (Свердловская область) оказалось проблематично достичь целевых правительственных показателей экологического проекта «Чистый воздух». Виной тому — отсутствие возможности перевести частные дома с угля на газ, сообщает агентство URA.RU. Согласно комплексному плану федерального правительства, в Нижнем Тагиле должны были до конца 2024 года перевести все частные дома на газ, чтобы снизить ежегодный объем выбросов в атмосферу на 2,4 тысячи тонн. На эти цели выделено 450 миллионов рублей. Собственникам домов с печным отоплением власти готовы возместить все затраты на газификацию, вплоть до покупки котла и радиаторов. Однако выяснилось, что проблема кроется не столько в нежелании горожан газифицироваться, сколько в технических возможностях. «У нас в городе находятся две тысячи частных домовладений, которые необходимо перевести на газ. Мы с коллегами обошли все дома и выяснили, что далеко не везде есть техническая возможность для газификации. Остро ведь стоит вопрос безопасности при эксплуатации, поэтому газовики предъявляют жесткие требования к местам прокладки труб, к помещению, где будет находиться котельная. Но все равно добьемся снижения выбросов, будем обсуждать возможные варианты», — сказал корреспонденту URA.RU мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ситуацию, сложившуюся в Нижнем Тагиле, обсуждали на заседании специальной правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Она подчеркнула недопустимость провала достижения показателей «Чистого воздуха», поручив главе минприроды РФ Александру Козлову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву выполнить все поручения правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...