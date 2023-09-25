25 сентября 2023

Губернатор Махонин добавил полномочий своей администрации

Администрация пермского губернатора займется госпрограммами региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День второй. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин раз за разом дает своей администрации больше прав Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передал часть функций от министерства финансов своей администрации. Из указа главы региона следует, что теперь АГ вместо минфина будет заниматься госпрограммами региона.

«Передать администрации губернатора Пермского края функции министерства финансов Пермского края по осуществлению: методологического обеспечения разработки и реализации государственных программ Пермского края; мониторинга государственных программ; обеспечения подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству Прикамья следует в течение месяца внести соответствующие изменения в Положение о министерстве финансов. Сам указ Махонина вступает в силу с 1 января 2024 года.

В июле URA.RU рассказывало, что администрация губернатора получила новые полномочия в сфере господдержки благотворительной деятельности в Прикамье. Весной Махонин передал главе своей администрации право курировать региональное агентство по делам молодежи.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передал часть функций от министерства финансов своей администрации. Из указа главы региона следует, что теперь АГ вместо минфина будет заниматься госпрограммами региона. «Передать администрации губернатора Пермского края функции министерства финансов Пермского края по осуществлению: методологического обеспечения разработки и реализации государственных программ Пермского края; мониторинга государственных программ; обеспечения подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительству Прикамья следует в течение месяца внести соответствующие изменения в Положение о министерстве финансов. Сам указ Махонина вступает в силу с 1 января 2024 года. В июле URA.RU рассказывало, что администрация губернатора получила новые полномочия в сфере господдержки благотворительной деятельности в Прикамье. Весной Махонин передал главе своей администрации право курировать региональное агентство по делам молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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