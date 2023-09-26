Пермяк добился признания своей бабушки умершей для получения наследства

27 сентября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Вступить в наследство пермяк смог спустя 5 лет после пропажи бабушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми обратился в районный суд с требованием признать свою бабушку умершей, которая пропала несколько лет назад. Это необходимо было сделать, чтобы вступить в наследство, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Заявитель обратился в суд с требованием об объявлении родственницы умершей. Принятие решения судом об объявлении бабушки умершей необходимо истцу для вступления в наследство», — говорится в решении. Суд удовлетворил требования истца на том основании, что родственница пермяка считается без вести пропавшей уже несколько лет. Женщина пропала еще в 2018 году, когда ушла из дома. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Согласно закону, умершим можно признать человека, о котором нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет.

Житель Перми обратился в районный суд с требованием признать свою бабушку умершей, которая пропала несколько лет назад. Это необходимо было сделать, чтобы вступить в наследство, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Заявитель обратился в суд с требованием об объявлении родственницы умершей. Принятие решения судом об объявлении бабушки умершей необходимо истцу для вступления в наследство», — говорится в решении. Суд удовлетворил требования истца на том основании, что родственница пермяка считается без вести пропавшей уже несколько лет. Женщина пропала еще в 2018 году, когда ушла из дома. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Согласно закону, умершим можно признать человека, о котором нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет.