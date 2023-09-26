26 сентября 2023

Пермяк добился признания своей бабушки умершей для получения наследства

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, подписание, подписание договора, документ с подписями, подписание документа, руки, Принятие закона, шариковая ручка
Вступить в наследство пермяк смог спустя 5 лет после пропажи бабушки Фото:

Житель Перми обратился в районный суд с требованием признать свою бабушку умершей, которая пропала несколько лет назад. Это необходимо было сделать, чтобы вступить в наследство, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Заявитель обратился в суд с требованием об объявлении родственницы умершей. Принятие решения судом об объявлении бабушки умершей необходимо истцу для вступления в наследство», — говорится в решении.

Суд удовлетворил требования истца на том основании, что родственница пермяка считается без вести пропавшей уже несколько лет. Женщина пропала еще в 2018 году, когда ушла из дома. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Согласно закону, умершим можно признать человека, о котором нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет.

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Житель Перми обратился в районный суд с требованием признать свою бабушку умершей, которая пропала несколько лет назад. Это необходимо было сделать, чтобы вступить в наследство, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Заявитель обратился в суд с требованием об объявлении родственницы умершей. Принятие решения судом об объявлении бабушки умершей необходимо истцу для вступления в наследство», — говорится в решении. Суд удовлетворил требования истца на том основании, что родственница пермяка считается без вести пропавшей уже несколько лет. Женщина пропала еще в 2018 году, когда ушла из дома. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Согласно закону, умершим можно признать человека, о котором нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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