26 сентября 2023

В Челябинске построят новый ФОК с 25-метровым бассейном

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, трамплин, дворец водных видов спорта, бассейн
Новый ФОК появится недалеко от микрорайона Чурилово Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска на берегу Первого озера построят новый ФОК с 25-метровым бассейном. Застройщиком выступает школа бокса «Алмаз». Проект 26 сентября получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: город Челябинск, улица Хохрякова, 3. Положительное заключение выдано 26 сентября. Застройщиком является спортивная школа олимпийского резерва по боксу „Алмаз“ города Челябинска», — сообщается на сайте.

Новый ФОК появится недалеко от микрорайона Чурилово. Рядом с двухэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом будет построено трехэтажное общежитие для спортсменов, приезжающих из других городов на соревнования, на 70 мест, а также будет благоустроена береговая зона.

Общая площадь комплекса составит 7,4 тысячи квадратных метров. Площадь общежития — 1,9 тысяч квадратных метров. В строительство объектов планируется вложить около 300 млн рублей.

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В Тракторозаводском районе Челябинска на берегу Первого озера построят новый ФОК с 25-метровым бассейном. Застройщиком выступает школа бокса «Алмаз». Проект 26 сентября получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: город Челябинск, улица Хохрякова, 3. Положительное заключение выдано 26 сентября. Застройщиком является спортивная школа олимпийского резерва по боксу „Алмаз“ города Челябинска», — сообщается на сайте. Новый ФОК появится недалеко от микрорайона Чурилово. Рядом с двухэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом будет построено трехэтажное общежитие для спортсменов, приезжающих из других городов на соревнования, на 70 мест, а также будет благоустроена береговая зона. Общая площадь комплекса составит 7,4 тысячи квадратных метров. Площадь общежития — 1,9 тысяч квадратных метров. В строительство объектов планируется вложить около 300 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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