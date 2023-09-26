В Челябинске построят новый ФОК с 25-метровым бассейном

27 сентября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Новый ФОК появится недалеко от микрорайона Чурилово Фото: Илья Московец © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска на берегу Первого озера построят новый ФОК с 25-метровым бассейном. Застройщиком выступает школа бокса «Алмаз». Проект 26 сентября получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: город Челябинск, улица Хохрякова, 3. Положительное заключение выдано 26 сентября. Застройщиком является спортивная школа олимпийского резерва по боксу „Алмаз“ города Челябинска», — сообщается на сайте. Новый ФОК появится недалеко от микрорайона Чурилово. Рядом с двухэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом будет построено трехэтажное общежитие для спортсменов, приезжающих из других городов на соревнования, на 70 мест, а также будет благоустроена береговая зона. Общая площадь комплекса составит 7,4 тысячи квадратных метров. Площадь общежития — 1,9 тысяч квадратных метров. В строительство объектов планируется вложить около 300 млн рублей.

В Тракторозаводском районе Челябинска на берегу Первого озера построят новый ФОК с 25-метровым бассейном. Застройщиком выступает школа бокса «Алмаз». Проект 26 сентября получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: город Челябинск, улица Хохрякова, 3. Положительное заключение выдано 26 сентября. Застройщиком является спортивная школа олимпийского резерва по боксу „Алмаз“ города Челябинска», — сообщается на сайте. Новый ФОК появится недалеко от микрорайона Чурилово. Рядом с двухэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом будет построено трехэтажное общежитие для спортсменов, приезжающих из других городов на соревнования, на 70 мест, а также будет благоустроена береговая зона. Общая площадь комплекса составит 7,4 тысячи квадратных метров. Площадь общежития — 1,9 тысяч квадратных метров. В строительство объектов планируется вложить около 300 млн рублей.