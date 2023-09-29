Песков поставил точку в вопросе со скандалом с сыном Кадырова

Российские власти дали всю информацию о скандале с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом, избившем содержащегося в СИЗО поджигателя Корана Никиту Журавеля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима. Все слышали и видели, о чем шла речь [во время встречи президента РФ Владимира Путина и Кадырова, состоявшейся днем ранее]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Дмитрий Песков 28 сентября во время общения с журналистами пообещал, что на грядущей встрече Путина с главой Чечни даст ответы на все вопросы. Однако на самом мероприятии вопрос о скандале с сыном Кадырова не поднимался. Вместо этого глава Чечни похвастался успехами региона.
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