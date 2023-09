Киев исключит Венгрию из списка «спонсоров войны» из-за страха лишиться помощи

30 сентября 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Украина надеется, что исключение Венгрии из списка позволит разблокировать 500 миллионов евро помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина приостановила внесения венгерского банка и пяти греческих судоходных компаний в список «спонсоров войны». Это произошло из-за страха лишится 500 миллионов евро военной помощи, которые Венгрия заблокировала Киеву. Об этом сообщает украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). «Национальное агентство по предотвращению коррупции приостанавливает статус пяти греческих компаний-перевозчиков — Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD. Это касается и венгерского OTP Bank в перечне международных „спонсоров войны“» — говорится на сайте украинского НАПК. Это связано с тем, что венгерский банк и пять греческих компаний планируют прекратить сотрудничество с Россией. Исключение Венгрии из этого списка приведет к тому, что Украина планирует получить около 500 миллионов евро военной помощи, которые на данный момент заблокированы в венгерском банке. Отношения между Украиной и Венгрией усугубились из-за угнетения закарпатских венгров. Киев уже на протяжении нескольких лет угнетает венгерские школы в Закарпатье, чтобы переделать их в украинские.

Украина приостановила внесения венгерского банка и пяти греческих судоходных компаний в список «спонсоров войны». Это произошло из-за страха лишится 500 миллионов евро военной помощи, которые Венгрия заблокировала Киеву. Об этом сообщает украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). «Национальное агентство по предотвращению коррупции приостанавливает статус пяти греческих компаний-перевозчиков — Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD. Это касается и венгерского OTP Bank в перечне международных „спонсоров войны“» — говорится на сайте украинского НАПК. Это связано с тем, что венгерский банк и пять греческих компаний планируют прекратить сотрудничество с Россией. Исключение Венгрии из этого списка приведет к тому, что Украина планирует получить около 500 миллионов евро военной помощи, которые на данный момент заблокированы в венгерском банке. Отношения между Украиной и Венгрией усугубились из-за угнетения закарпатских венгров. Киев уже на протяжении нескольких лет угнетает венгерские школы в Закарпатье, чтобы переделать их в украинские.