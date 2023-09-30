Командир «Ахмата» призвал украинцев «проснуться» и восстать против властей Киева

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов призвал жителей Украины «проснуться» и восстать против Киева и Запада. По его мнению, украинское правительство делает все, чтобы его граждане потеряли собственную идентичность.
«Эта власть (Киев и его западные кураторы — ред.) по сути делает все, для того чтобы украинцы перестали быть идентичностью на этой земле. Надо, я так полагаю, украинцам хорошенько подумать, проснуться, встать в один ряд для того, чтобы сперва убрать эту власть, а потом встать с нами плечом к плечу, для того чтобы победить этот Запад, который пытается их погубить», — передает слова Апты Алаудинова РИА Новости.
По мнению командира спецназа «Ахмат», украинцы должны перестать верить киевским властям и их западным кураторам. Граждане Украины должны «проснуться» и сделать выбор в пользу России, считает Апты Алаудинов.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев поставить ультиматум президенту страны Владимиру Зеленскому. По его мнению, это связано с провалами Вооруженных сил Украины.
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