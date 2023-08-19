19 августа 2023

Экс-советник Кучмы призвал украинцев поставить Зеленскому условия из-за провалов

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский опасен для Украины, считает Олег Соскин Фото:
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Украинский народ должен проявить инициативу и выдвинуть определенные условия президенту Владимиру Зеленскому, который оказался не способен управлять страной во время конфликта. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Нужно что-то делать с Зеленским, кто-то должен проявить инициативу. […] Нужно выдвигать ему уже какие-то условия. […] Он опасен для государства», — сказал Соскин на своем youtube-канале.

Разведка США дала прогноз, в котором говорится, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчается успехом. Запад начнет поиск виноватых из-за того, что военная и финансовая помощь Киеву не принесла плодов, сообщал RT.

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Украинский народ должен проявить инициативу и выдвинуть определенные условия президенту Владимиру Зеленскому, который оказался не способен управлять страной во время конфликта. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Нужно что-то делать с Зеленским, кто-то должен проявить инициативу. […] Нужно выдвигать ему уже какие-то условия. […] Он опасен для государства», — сказал Соскин на своем youtube-канале. Разведка США дала прогноз, в котором говорится, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчается успехом. Запад начнет поиск виноватых из-за того, что военная и финансовая помощь Киеву не принесла плодов, сообщал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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