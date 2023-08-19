Украинский народ должен проявить инициативу и выдвинуть определенные условия президенту Владимиру Зеленскому, который оказался не способен управлять страной во время конфликта. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Нужно что-то делать с Зеленским, кто-то должен проявить инициативу. […] Нужно выдвигать ему уже какие-то условия. […] Он опасен для государства», — сказал Соскин на своем
Разведка США дала прогноз, в котором говорится, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчается успехом. Запад начнет поиск виноватых из-за того, что военная и финансовая помощь Киеву не принесла плодов, сообщал RT.
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