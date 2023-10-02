В Сургуте покажут семейный 3D мюзикл про морское путешествие

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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, файер шоу
Сургутяне увидят на сцене 3D мюзикл «Остров сокровищ» Фото:

Жителям Сургута покажут семейный 3D мюзикл про морское путешествие «Остров сокровищ» с применением пиротехнических спецэффектов. Артисты выступят на сцене осенью. Информация об этом размещена на сайте театральной площадки.

«Зрители увидят декорации размером с трехэтажный дом, ноу-хау компьютерных и пиротехнических спецэффектов, впечатляющие трюки и постановочные бои на шпагах, кинжалах и мушкетах. В сопровождение захватывающего сюжета артисты из Москвы исполнят вокальные партии», — говорится в афише.

Осенью на других площадках также запланирован ряд шоу-программ. Среди них, например, цирковое шоу на воде в Когалыме. А в Нижневартовске и Сургуте состоится мистическое шоу в стиле средневековья Mirror of Enigma.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте состоялось зрелищное шоу с хищниками и трюками. Дрессировщики выступили на арене с африканскими львами и бенгальскими тиграми.

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Жителям Сургута покажут семейный 3D мюзикл про морское путешествие «Остров сокровищ» с применением пиротехнических спецэффектов. Артисты выступят на сцене осенью. Информация об этом размещена на сайте театральной площадки. «Зрители увидят декорации размером с трехэтажный дом, ноу-хау компьютерных и пиротехнических спецэффектов, впечатляющие трюки и постановочные бои на шпагах, кинжалах и мушкетах. В сопровождение захватывающего сюжета артисты из Москвы исполнят вокальные партии», — говорится в афише. Осенью на других площадках также запланирован ряд шоу-программ. Среди них, например, цирковое шоу на воде в Когалыме. А в Нижневартовске и Сургуте состоится мистическое шоу в стиле средневековья Mirror of Enigma. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте состоялось зрелищное шоу с хищниками и трюками. Дрессировщики выступили на арене с африканскими львами и бенгальскими тиграми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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