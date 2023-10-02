В Сургуте покажут семейный 3D мюзикл про морское путешествие

02 октября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Сургутяне увидят на сцене 3D мюзикл «Остров сокровищ» Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Сургута покажут семейный 3D мюзикл про морское путешествие «Остров сокровищ» с применением пиротехнических спецэффектов. Артисты выступят на сцене осенью. Информация об этом размещена на сайте театральной площадки.



«Зрители увидят декорации размером с трехэтажный дом, ноу-хау компьютерных и пиротехнических спецэффектов, впечатляющие трюки и постановочные бои на шпагах, кинжалах и мушкетах. В сопровождение захватывающего сюжета артисты из Москвы исполнят вокальные партии», — говорится в афише.



Осенью на других площадках также запланирован ряд шоу-программ. Среди них, например, цирковое шоу на воде в Когалыме. А в Нижневартовске и Сургуте состоится мистическое шоу в стиле средневековья Mirror of Enigma.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте состоялось зрелищное шоу с хищниками и трюками. Дрессировщики выступили на арене с африканскими львами и бенгальскими тиграми.

Жителям Сургута покажут семейный 3D мюзикл про морское путешествие «Остров сокровищ» с применением пиротехнических спецэффектов. Артисты выступят на сцене осенью. Информация об этом размещена на сайте театральной площадки. «Зрители увидят декорации размером с трехэтажный дом, ноу-хау компьютерных и пиротехнических спецэффектов, впечатляющие трюки и постановочные бои на шпагах, кинжалах и мушкетах. В сопровождение захватывающего сюжета артисты из Москвы исполнят вокальные партии», — говорится в афише. Осенью на других площадках также запланирован ряд шоу-программ. Среди них, например, цирковое шоу на воде в Когалыме. А в Нижневартовске и Сургуте состоится мистическое шоу в стиле средневековья Mirror of Enigma. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте состоялось зрелищное шоу с хищниками и трюками. Дрессировщики выступили на арене с африканскими львами и бенгальскими тиграми.