В США видят два сценария окончания конфликта на Украине

Политик из США Флаундерс: все больше стран Запада выступают против помощи Киеву
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Если Запад прислушается к США, конфликт на Украине приведет к массовым жертвам, считает Сара Флаундерс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в двух случаях. Действия США приведут к массовым разрушениям и триллионам потерянных денег, либо все больше стран Запада перестанут прислушиваться к Вашингтону и содействовать эскалации конфликта, что сейчас и происходит. Об этом рассказала американский политический деятель Сара Флаундерс.

«Вооруженный конфликт на Украине закончится также, как закончилась каждая война с участием США за три поколения. Массовые разрушения, миллионы смертей. Нет ответственности. <…> Но есть другой исход. Все больше стран идут по пути сотрудничества, а не разрушения», — подчеркнула Сара Флаундерс в интервью китайскому изданию Global Times. Политик обратила внимание, что поддержка Украины постепенно ослабевает. Вашингтон также тратит все меньше средств на поддержание инфраструктуры внутри своей страны.

США и другие страны Запада оказывают военную поддержку с начала спецоперации РФ на Украине. В настоящий момент все больше стран начинают снижать помощь Киеву. В том числе и Вашингтон, который временно убрал из бюджета траты на поддержку Украины. В Евросоюзе также не могут договориться о новом пакете помощи, передает телеканал 360. Польша также отказывается помогать Украине, сообщает Life.

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Конфликт на Украине может завершиться в двух случаях. Действия США приведут к массовым разрушениям и триллионам потерянных денег, либо все больше стран Запада перестанут прислушиваться к Вашингтону и содействовать эскалации конфликта, что сейчас и происходит. Об этом рассказала американский политический деятель Сара Флаундерс. «Вооруженный конфликт на Украине закончится также, как закончилась каждая война с участием США за три поколения. Массовые разрушения, миллионы смертей. Нет ответственности. <…> Но есть другой исход. Все больше стран идут по пути сотрудничества, а не разрушения», — подчеркнула Сара Флаундерс в интервью китайскому изданию Global Times. Политик обратила внимание, что поддержка Украины постепенно ослабевает. Вашингтон также тратит все меньше средств на поддержание инфраструктуры внутри своей страны. США и другие страны Запада оказывают военную поддержку с начала спецоперации РФ на Украине. В настоящий момент все больше стран начинают снижать помощь Киеву. В том числе и Вашингтон, который временно убрал из бюджета траты на поддержку Украины. В Евросоюзе также не могут договориться о новом пакете помощи, передает телеканал 360. Польша также отказывается помогать Украине, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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