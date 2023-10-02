02 октября 2023

В Сургуте перекроют движение на главной магистрали города из-за ремонта. Схема

В Сургуте перекроют движение на главной магистрали города из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Устранение последствий коммунальной аварии. Курган, камаз, дорожные знаки, объезд, водный союз, движение перекрыто, ремонтные работы, знак кирпич
Движение перекроют на два дня Фото:

В Сургуте из-за ремонта на два дня перекроют движение по улице Привокзальной. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 04.10.2023 до 19:00 06.10.2023. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд», — сообщили в мэрии.

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В Сургуте из-за ремонта на два дня перекроют движение по улице Привокзальной. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 04.10.2023 до 19:00 06.10.2023. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд», — сообщили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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