В Сургуте перекроют движение на главной магистрали города из-за ремонта. Схема

В Сургуте перекроют движение на главной магистрали города из-за ремонта

03 октября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Движение перекроют на два дня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Сургуте из-за ремонта на два дня перекроют движение по улице Привокзальной. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 04.10.2023 до 19:00 06.10.2023. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд», — сообщили в мэрии. Схема: URA.RU

В Сургуте из-за ремонта на два дня перекроют движение по улице Привокзальной. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 04.10.2023 до 19:00 06.10.2023. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд», — сообщили в мэрии.