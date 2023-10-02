В Сургуте перекроют движение на главной магистрали города из-за ремонта

Движение перекроют на два дня
В Сургуте из-за ремонта на два дня перекроют движение по улице Привокзальной. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 04.10.2023 до 19:00 06.10.2023. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд», — сообщили в мэрии.
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