Врачи ХМАО спасли женщину после инсульта

В больнице Нягани медики спасли женщину от сосудистой болезни после инсульта

Без оперативного вмешательства был высок риск смерти пациентки Фото: Илья Московец © URA.RU

В окружной больнице Нягани (ХМАО) медики удалили у женщины тромб, образовавшийся в артерии головного мозга из-за инсульта. О риске смертельного исхода и благополучном исходе операции сообщили в пресс-службе Депздрава ХМАО.

«На днях домой выписали пациентку, которой провели успешную тромбоэкстракцию [удаление тромба] из основной артерии головного мозга. Женщина поступила в окружную больницу с очень высоким индексом тяжести инсульта в вертебробазилярном бассейне. Без оперативного вмешательства исход был бы однозначным, ведь, при таком диагнозе, без лечения смертность достигает 98%, а тяжелая инвалидизация, даже после операции, достигает 68%», — сообщили в пресс-службе здравоохранительного ведомства.

Пациентку оперативно доставили в Няганский региональный сосудистый центр и прооперировали. На данный момент югорчанка разговаривает, уверенно сидит в кровати, частично обслуживает себя и даже ходит с поддержкой. Получив все рекомендации, женщина направлена на второй этап реабилитации в Урай.

Ранее URA.RU писало о том, что хирурги Центра охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) спасли новорожденную от воспаления брюшины. К смертельным последствиям мог привести перекрут левого яичника девочки.