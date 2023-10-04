В России резко выросли продажи новых автомобилей

04 октября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Доля проданных авто, произведенных в РФ, составляет практически 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С января по сентябрь 2023 года в РФ выросли продажи новых авто на 49%, по сравнению с прошлым годом. Всего было продано около 906 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Минпромторг РФ, ссылаясь на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг». «В январе — сентябре 2023 года рынок новых транспортных средств (до трех лет) составил 905 926 штук, (+49% относительно аналогичного периода 2022 года — 607 537 штук)», — говорится в сообщении Минпромторга, передает ТАСС. Там отмечается, что доля проданных авто, произведенных в стране, составляет практически 50%. Согласно данным, продажи легковых коммерческих машин выросли до 70,7 тысяч (на 27%) за прошедшие месяцы года. При этом покупать электромобили стали больше в 2,1 раза, их продажа составила 12,2 тысячи единиц, заключили в издании. Ранее сообщалось, что рост цен на новые легковые авто в России достигнет 30% за 2023 год. Вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов рассказал, что к подорожанию авто привело повышение утильсбора и ослабление курса рубля.

С января по сентябрь 2023 года в РФ выросли продажи новых авто на 49%, по сравнению с прошлым годом. Всего было продано около 906 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Минпромторг РФ, ссылаясь на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг». «В январе — сентябре 2023 года рынок новых транспортных средств (до трех лет) составил 905 926 штук, (+49% относительно аналогичного периода 2022 года — 607 537 штук)», — говорится в сообщении Минпромторга, передает ТАСС. Там отмечается, что доля проданных авто, произведенных в стране, составляет практически 50%. Согласно данным, продажи легковых коммерческих машин выросли до 70,7 тысяч (на 27%) за прошедшие месяцы года. При этом покупать электромобили стали больше в 2,1 раза, их продажа составила 12,2 тысячи единиц, заключили в издании. Ранее сообщалось, что рост цен на новые легковые авто в России достигнет 30% за 2023 год. Вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов рассказал, что к подорожанию авто привело повышение утильсбора и ослабление курса рубля.