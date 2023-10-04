Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028

Турция планирует подачу совместной заявки с Италией на проведение Евро-2028
Турция отозвала свою заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом рассказали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Федерация футбола Турции отозвала заявку на проведения Евро-2028», — передает сообщение УЕФА
Турция планирует совместно с Италией подать заявку на проведение Евро-2032. Окончательное решение о местах проведения обоих турниров будет принято исполкомом УЕФА 10 октября.
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