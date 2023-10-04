Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Турция планирует подачу совместной заявки с Италией на проведение Евро-2028 Фото:

Турция отозвала свою заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом рассказали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Федерация футбола Турции отозвала заявку на проведения Евро-2028», — передает сообщение УЕФА Sport24. Там добавили, что в результате единственной заявкой на проведение турнира стала заявка Великобритании и Ирландии.

Турция планирует совместно с Италией подать заявку на проведение Евро-2032. Окончательное решение о местах проведения обоих турниров будет принято исполкомом УЕФА 10 октября.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турция отозвала свою заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом рассказали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Федерация футбола Турции отозвала заявку на проведения Евро-2028», — передает сообщение УЕФА Sport24. Там добавили, что в результате единственной заявкой на проведение турнира стала заявка Великобритании и Ирландии. Турция планирует совместно с Италией подать заявку на проведение Евро-2032. Окончательное решение о местах проведения обоих турниров будет принято исполкомом УЕФА 10 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...