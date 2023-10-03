03 октября 2023

Тюменцы не могут поставить машины на учет в ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, нарушители, гибдд, инспектор дпс, планшет, база данных
Сбой в работе информационных систем ГИБДД коснулся и Тюменской области Фото:

Жители Тюменской области не могут оформить водительские удостоверения и поставить автомобили на учет в ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее в МВД России сообщили, что сейчас ведутся работы по устранению масштабного технического сбоя в работе системы информационных ресурсов Госавтоинспекции.

«У меня один знакомый второй день подряд не может поставить свою машину на учет. А другой — получить водительское удостоверение. В МРЭО им сказали, что в системе Госавтоинспекции произошел большой сбой и сейчас такая проблема наблюдается по всей России», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В telegram-канале «МВД медиа» сообщили, что специалисты ведомства работают над устранением неполадок. «В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — указано в сообщении telegram-канала «МВД медиа».

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области URA.RU рассказали, что о возобновлении работы информационной системы Госавтоинспекции жителям региона сообщат дополнительно. «Мы стараемся как можно быстрее исправить ситуацию, чтобы принять всех граждан», — пояснили там URA.RU.

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Жители Тюменской области не могут оформить водительские удостоверения и поставить автомобили на учет в ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее в МВД России сообщили, что сейчас ведутся работы по устранению масштабного технического сбоя в работе системы информационных ресурсов Госавтоинспекции. «У меня один знакомый второй день подряд не может поставить свою машину на учет. А другой — получить водительское удостоверение. В МРЭО им сказали, что в системе Госавтоинспекции произошел большой сбой и сейчас такая проблема наблюдается по всей России», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В telegram-канале «МВД медиа» сообщили, что специалисты ведомства работают над устранением неполадок. «В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — указано в сообщении telegram-канала «МВД медиа». В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области URA.RU рассказали, что о возобновлении работы информационной системы Госавтоинспекции жителям региона сообщат дополнительно. «Мы стараемся как можно быстрее исправить ситуацию, чтобы принять всех граждан», — пояснили там URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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