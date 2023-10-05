Огонь унес жизни мужчин 40 и 67 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пожарах на территории Челябинской области за последние сутки сгорели два человека. Как сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, стихия октября унесла жизни мужчин в Коркинском муниципальном округе и Чебаркульском районах.

«Два трагических инцидента произошли накануне вечером в Челябинской области. Мужчины погибли в Коркинском округе и Чебаркульском районах», — отметили в МЧС.

В поселке Первомайский Коркинского округа возгорание стало причиной смерти 40-летнего мужчины, проявившего неосторожность при курении. В садах «Металлист» под Чебаркулем стал 67-летний пенсионер. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей.

Специалисты рекомендовали устанавливать в домах пожарные извещатели, следить за исправностью электроприборов и проводки. Жителям посоветовали не перекаливать печи и не оставлять их без присмотра. Также указали на недопустимость курения дома.