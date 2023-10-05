05 октября 2023

Два человека за сутки погибли на пожарах в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь унес жизни мужчин 40 и 67 лет Фото:

В пожарах на территории Челябинской области за последние сутки сгорели два человека. Как сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, стихия октября унесла жизни мужчин в Коркинском муниципальном округе и Чебаркульском районах.

«Два трагических инцидента произошли накануне вечером в Челябинской области. Мужчины погибли в Коркинском округе и Чебаркульском районах», — отметили в МЧС.

В поселке Первомайский Коркинского округа возгорание стало причиной смерти 40-летнего мужчины, проявившего неосторожность при курении. В садах «Металлист» под Чебаркулем стал 67-летний пенсионер. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей.

Специалисты рекомендовали устанавливать в домах пожарные извещатели, следить за исправностью электроприборов и проводки. Жителям посоветовали не перекаливать печи и не оставлять их без присмотра. Также указали на недопустимость курения дома.

Два человека за сутки погибли на пожарах в регионе
Два человека за сутки погибли на пожарах в регионе
Фото:

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В пожарах на территории Челябинской области за последние сутки сгорели два человека. Как сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, стихия октября унесла жизни мужчин в Коркинском муниципальном округе и Чебаркульском районах. «Два трагических инцидента произошли накануне вечером в Челябинской области. Мужчины погибли в Коркинском округе и Чебаркульском районах», — отметили в МЧС. В поселке Первомайский Коркинского округа возгорание стало причиной смерти 40-летнего мужчины, проявившего неосторожность при курении. В садах «Металлист» под Чебаркулем стал 67-летний пенсионер. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей. Специалисты рекомендовали устанавливать в домах пожарные извещатели, следить за исправностью электроприборов и проводки. Жителям посоветовали не перекаливать печи и не оставлять их без присмотра. Также указали на недопустимость курения дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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