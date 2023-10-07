07 октября 2023
06 октября 2023

Бастрыкин заступился за ребенка, которого в лифте ударил мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
Следователи завели уголовное дело по данному происшествию Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которого в лифте ударил мужчина. В соцсети ведомство сообщило, что жители дома и раньше наблюдали насилие и побои в отношении несовершеннолетнего.

«В социальных сетях распространяется видеозапись с камеры лифта многоквартирного дома, содержащая кадры применения насилия в отношении малолетнего. По данным следствия, в разные периоды 2023 года подозреваемый умышленно и систематически применял в отношении 7-летнего ребенка, находящегося у него на иждивении, физическое насилие путем нанесения побоев», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Следователями возбуждено уголовное дело по данному происшествию. Мужчина обвиняется в истязании ребенка.

Ранее в соцсети жители Ханты-Мансийска опубликовали видео, на котором мужчина в лифте ударил ребенка. Инцидент произошел в пятом подъезде дома № 10 по улице Анны Коньковой. Очевидцы утверждали, что это отец ребенка и данное поведение со стороны родителя они наблюдают не в первый раз.

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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которого в лифте ударил мужчина. В соцсети ведомство сообщило, что жители дома и раньше наблюдали насилие и побои в отношении несовершеннолетнего. «В социальных сетях распространяется видеозапись с камеры лифта многоквартирного дома, содержащая кадры применения насилия в отношении малолетнего. По данным следствия, в разные периоды 2023 года подозреваемый умышленно и систематически применял в отношении 7-летнего ребенка, находящегося у него на иждивении, физическое насилие путем нанесения побоев», — сообщается в telegram-канале ведомства. Следователями возбуждено уголовное дело по данному происшествию. Мужчина обвиняется в истязании ребенка. Ранее в соцсети жители Ханты-Мансийска опубликовали видео, на котором мужчина в лифте ударил ребенка. Инцидент произошел в пятом подъезде дома № 10 по улице Анны Коньковой. Очевидцы утверждали, что это отец ребенка и данное поведение со стороны родителя они наблюдают не в первый раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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