Бастрыкин заступился за ребенка, которого в лифте ударил мужчина

08 октября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Следователи завели уголовное дело по данному происшествию Фото: Игорь Пантин © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которого в лифте ударил мужчина. В соцсети ведомство сообщило, что жители дома и раньше наблюдали насилие и побои в отношении несовершеннолетнего. «В социальных сетях распространяется видеозапись с камеры лифта многоквартирного дома, содержащая кадры применения насилия в отношении малолетнего. По данным следствия, в разные периоды 2023 года подозреваемый умышленно и систематически применял в отношении 7-летнего ребенка, находящегося у него на иждивении, физическое насилие путем нанесения побоев», — сообщается в telegram-канале ведомства. Следователями возбуждено уголовное дело по данному происшествию. Мужчина обвиняется в истязании ребенка. Ранее в соцсети жители Ханты-Мансийска опубликовали видео, на котором мужчина в лифте ударил ребенка. Инцидент произошел в пятом подъезде дома № 10 по улице Анны Коньковой. Очевидцы утверждали, что это отец ребенка и данное поведение со стороны родителя они наблюдают не в первый раз.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которого в лифте ударил мужчина. В соцсети ведомство сообщило, что жители дома и раньше наблюдали насилие и побои в отношении несовершеннолетнего. «В социальных сетях распространяется видеозапись с камеры лифта многоквартирного дома, содержащая кадры применения насилия в отношении малолетнего. По данным следствия, в разные периоды 2023 года подозреваемый умышленно и систематически применял в отношении 7-летнего ребенка, находящегося у него на иждивении, физическое насилие путем нанесения побоев», — сообщается в telegram-канале ведомства. Следователями возбуждено уголовное дело по данному происшествию. Мужчина обвиняется в истязании ребенка. Ранее в соцсети жители Ханты-Мансийска опубликовали видео, на котором мужчина в лифте ударил ребенка. Инцидент произошел в пятом подъезде дома № 10 по улице Анны Коньковой. Очевидцы утверждали, что это отец ребенка и данное поведение со стороны родителя они наблюдают не в первый раз.