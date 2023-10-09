Сотрудники главного управления МЧС по ЯНАО собрали фуру с продуктами, теплыми вещами и всем необходимым для военнослужащих в зоне СВО. Накануне машина прибыла для погрузки в Новый Уренгой.
«Сегодня в Новый Уренгой прибыл автомобиль Главного управления МЧС России по ЯНАО. Машина везет гуманитарный груз, который северяне собрали для участников СВО. Это продукты длительного хранения, теплые вещи, средства первой необходимости и многое другое», — сообщается в telegram-канале новоуренгойской пожарно-спасательной части.
Посылки собирали как сами спасатели, так и неравнодушные жители. По пути следования машины каждый желающий может присоединиться к доброй миссии и отправить личную весточку солдату.
Ранее ямальский активист Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО, несмотря на трудности. Отправку пришлось перенести с сентября на октябрь, так как в начале сбора посылок было очень мало. Среди прочих посылок, на фронт поехала крупная партия автомобильных покрышек.
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