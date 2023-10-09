09 октября 2023
08 октября 2023
07 октября 2023

Спасатели ЯНАО собрали фуру с посылками для бойцов в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Сбор посылок организован ямальскими спасателями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники главного управления МЧС по ЯНАО собрали фуру с продуктами, теплыми вещами и всем необходимым для военнослужащих в зоне СВО. Накануне машина прибыла для погрузки в Новый Уренгой.

«Сегодня в Новый Уренгой прибыл автомобиль Главного управления МЧС России по ЯНАО. Машина везет гуманитарный груз, который северяне собрали для участников СВО. Это продукты длительного хранения, теплые вещи, средства первой необходимости и многое другое», — сообщается в telegram-канале новоуренгойской пожарно-спасательной части.

Посылки собирали как сами спасатели, так и неравнодушные жители. По пути следования машины каждый желающий может присоединиться к доброй миссии и отправить личную весточку солдату.

Ранее ямальский активист Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО, несмотря на трудности. Отправку пришлось перенести с сентября на октябрь, так как в начале сбора посылок было очень мало. Среди прочих посылок, на фронт поехала крупная партия автомобильных покрышек.

Погрузка посылок прошла в Новом Уренгое
Погрузка посылок прошла в Новом Уренгое

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Сотрудники главного управления МЧС по ЯНАО собрали фуру с продуктами, теплыми вещами и всем необходимым для военнослужащих в зоне СВО. Накануне машина прибыла для погрузки в Новый Уренгой. «Сегодня в Новый Уренгой прибыл автомобиль Главного управления МЧС России по ЯНАО. Машина везет гуманитарный груз, который северяне собрали для участников СВО. Это продукты длительного хранения, теплые вещи, средства первой необходимости и многое другое», — сообщается в telegram-канале новоуренгойской пожарно-спасательной части. Посылки собирали как сами спасатели, так и неравнодушные жители. По пути следования машины каждый желающий может присоединиться к доброй миссии и отправить личную весточку солдату. Ранее ямальский активист Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО, несмотря на трудности. Отправку пришлось перенести с сентября на октябрь, так как в начале сбора посылок было очень мало. Среди прочих посылок, на фронт поехала крупная партия автомобильных покрышек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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