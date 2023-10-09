Спасатели ЯНАО собрали фуру с посылками для бойцов в зону СВО. Фото

10 октября 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Сбор посылок организован ямальскими спасателями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники главного управления МЧС по ЯНАО собрали фуру с продуктами, теплыми вещами и всем необходимым для военнослужащих в зоне СВО. Накануне машина прибыла для погрузки в Новый Уренгой. «Сегодня в Новый Уренгой прибыл автомобиль Главного управления МЧС России по ЯНАО. Машина везет гуманитарный груз, который северяне собрали для участников СВО. Это продукты длительного хранения, теплые вещи, средства первой необходимости и многое другое», — сообщается в telegram-канале новоуренгойской пожарно-спасательной части. Посылки собирали как сами спасатели, так и неравнодушные жители. По пути следования машины каждый желающий может присоединиться к доброй миссии и отправить личную весточку солдату. Ранее ямальский активист Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО, несмотря на трудности. Отправку пришлось перенести с сентября на октябрь, так как в начале сбора посылок было очень мало. Среди прочих посылок, на фронт поехала крупная партия автомобильных покрышек. Погрузка посылок прошла в Новом Уренгое Telegram-канал Новоуренгойского ПСГ, https://t.me/psofpsgpsmhs

Сотрудники главного управления МЧС по ЯНАО собрали фуру с продуктами, теплыми вещами и всем необходимым для военнослужащих в зоне СВО. Накануне машина прибыла для погрузки в Новый Уренгой. «Сегодня в Новый Уренгой прибыл автомобиль Главного управления МЧС России по ЯНАО. Машина везет гуманитарный груз, который северяне собрали для участников СВО. Это продукты длительного хранения, теплые вещи, средства первой необходимости и многое другое», — сообщается в telegram-канале новоуренгойской пожарно-спасательной части. Посылки собирали как сами спасатели, так и неравнодушные жители. По пути следования машины каждый желающий может присоединиться к доброй миссии и отправить личную весточку солдату. Ранее ямальский активист Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО, несмотря на трудности. Отправку пришлось перенести с сентября на октябрь, так как в начале сбора посылок было очень мало. Среди прочих посылок, на фронт поехала крупная партия автомобильных покрышек.