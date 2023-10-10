В Челябинске два человека пострадали в ДТП с автобусом. Фото

10 октября 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Медицинская помощь потребовалась кондуктору и пассажирке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в результате ДТП с автобусом вечером 10 октября потребовалась медицинская помощь кондуктору и пассажирке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 10 октября около 19.30 часов напротив дома 13 по улице Чичерина. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio и автобуса „Volgabus“. В результате медицинская помощь оказана пассажиру и кондуктору автобуса», — уточнили в пресс-службе ведомства. За рулем Kia Rio находилась женщина 1977 года рождения, автобусом управлял мужчина 1972 года рождения. В результате ДТП медпомощь потребовалась пассажирке возрастом около 30 лет и кондуктору — женщине 1963 года рождения. Ранее URA.RU сообщало, что в Красноармейском районе утром 10 октября водитель фуры уснул и устроил ДТП с другим грузовиком. В результате аварии пострадавших нет. В ДТП с автобусом зафиксированы двое пострадавших Пресс-служба ГИБДД Челябинска За рулем автобуса был мужчина, легковушкой управляла женщина Пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске в результате ДТП с автобусом вечером 10 октября потребовалась медицинская помощь кондуктору и пассажирке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 10 октября около 19.30 часов напротив дома 13 по улице Чичерина. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio и автобуса „Volgabus“. В результате медицинская помощь оказана пассажиру и кондуктору автобуса», — уточнили в пресс-службе ведомства. За рулем Kia Rio находилась женщина 1977 года рождения, автобусом управлял мужчина 1972 года рождения. В результате ДТП медпомощь потребовалась пассажирке возрастом около 30 лет и кондуктору — женщине 1963 года рождения. Ранее URA.RU сообщало, что в Красноармейском районе утром 10 октября водитель фуры уснул и устроил ДТП с другим грузовиком. В результате аварии пострадавших нет.