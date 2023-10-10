В Челябинске два человека пострадали в ДТП с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Медицинская помощь потребовалась кондуктору и пассажирке Фото:

В Челябинске в результате ДТП с автобусом вечером 10 октября потребовалась медицинская помощь кондуктору и пассажирке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

«Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 10 октября около 19.30 часов напротив дома 13 по улице Чичерина. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio и автобуса „Volgabus“. В результате медицинская помощь оказана пассажиру и кондуктору автобуса», — уточнили в пресс-службе ведомства.

За рулем Kia Rio находилась женщина 1977 года рождения, автобусом управлял мужчина 1972 года рождения. В результате ДТП медпомощь потребовалась пассажирке возрастом около 30 лет и кондуктору — женщине 1963 года рождения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Красноармейском районе утром 10 октября водитель фуры уснул и устроил ДТП с другим грузовиком. В результате аварии пострадавших нет.

В ДТП с автобусом зафиксированы двое пострадавших
В ДТП с автобусом зафиксированы двое пострадавших
За рулем автобуса был мужчина, легковушкой управляла женщина
За рулем автобуса был мужчина, легковушкой управляла женщина

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В Челябинске в результате ДТП с автобусом вечером 10 октября потребовалась медицинская помощь кондуктору и пассажирке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 10 октября около 19.30 часов напротив дома 13 по улице Чичерина. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio и автобуса „Volgabus“. В результате медицинская помощь оказана пассажиру и кондуктору автобуса», — уточнили в пресс-службе ведомства. За рулем Kia Rio находилась женщина 1977 года рождения, автобусом управлял мужчина 1972 года рождения. В результате ДТП медпомощь потребовалась пассажирке возрастом около 30 лет и кондуктору — женщине 1963 года рождения. Ранее URA.RU сообщало, что в Красноармейском районе утром 10 октября водитель фуры уснул и устроил ДТП с другим грузовиком. В результате аварии пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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