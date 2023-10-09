ДТП случилось ранним утром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе в Красноармейском районе (Челябинская область) утром 10 октября водитель фуры уснул и устроил ДТП с другим грузовиком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 октября на территории Красноармейского района.

10 октября в 6:25 на 45-м километре федеральной трассы «Челябинск-Новосибирск» водитель уснул за рулем грузового автомобиля «Isuzu». В результате грузовик по касательной столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Sirtak», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать режим труда и отдыха в пути.