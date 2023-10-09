09 октября 2023

На челябинской трассе водитель фуры уснул за рулем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , фура, обгон, трасса, м-5, автодорога м5
ДТП случилось ранним утром Фото:

На трассе в Красноармейском районе (Челябинская область) утром 10 октября водитель фуры уснул и устроил ДТП с другим грузовиком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 октября на территории Красноармейского района.

10 октября в 6:25 на 45-м километре федеральной трассы «Челябинск-Новосибирск» водитель уснул за рулем грузового автомобиля «Isuzu». В результате грузовик по касательной столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Sirtak», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать режим труда и отдыха в пути.

Избежать тяжелых последствий помогло то, что грузовики столкнулись лишь по касательной
Избежать тяжелых последствий помогло то, что грузовики столкнулись лишь по касательной
Фото:

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На трассе в Красноармейском районе (Челябинская область) утром 10 октября водитель фуры уснул и устроил ДТП с другим грузовиком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 октября на территории Красноармейского района. 10 октября в 6:25 на 45-м километре федеральной трассы «Челябинск-Новосибирск» водитель уснул за рулем грузового автомобиля «Isuzu». В результате грузовик по касательной столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Sirtak», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать режим труда и отдыха в пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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