Роспотребнадзор окажет поддержку пермякам, решившим отправиться в Израиль

11 октября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

В надзорном ведомстве пермякам расскажут, что делать в случае, если тур в Израиль уже куплен Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермяки, купившие туры в Израиль у турфирм, имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Об этом говорится на официальных страницах Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В надзорном ведомстве отмечают, что готовы оказать поддержку пермякам, которые собирались отправиться в эту страну. «Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оказывает поддержку прикамцам, купившим билеты в Израиль. Обращаем внимание, что в сложившихся обстоятельствах туристы имеют право: в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта; откорректировать условия в связи с существенным изменением обстоятельств путешествия», — поясняет региональное управление Роспотребнадзора. Также в управлении пояснили, что если договор с турфирмой расторгнут до начала путешествия, клиенту возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта. Получить дополнительную консультацию можно в управлении Роспотребнадзора по Прикамью на Куйбышева, 50. 7 октября палестинские радикалы атаковали израильскую армию. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем — о начале полномасштабных боевых действиях в секторе Газа.

Пермяки, купившие туры в Израиль у турфирм, имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Об этом говорится на официальных страницах Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В надзорном ведомстве отмечают, что готовы оказать поддержку пермякам, которые собирались отправиться в эту страну. «Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оказывает поддержку прикамцам, купившим билеты в Израиль. Обращаем внимание, что в сложившихся обстоятельствах туристы имеют право: в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта; откорректировать условия в связи с существенным изменением обстоятельств путешествия», — поясняет региональное управление Роспотребнадзора. Также в управлении пояснили, что если договор с турфирмой расторгнут до начала путешествия, клиенту возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта. Получить дополнительную консультацию можно в управлении Роспотребнадзора по Прикамью на Куйбышева, 50. 7 октября палестинские радикалы атаковали израильскую армию. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем — о начале полномасштабных боевых действиях в секторе Газа.