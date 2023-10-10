10 октября 2023

Роспотребнадзор окажет поддержку пермякам, решившим отправиться в Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, флаг, виды перми, роспотребнадзор
В надзорном ведомстве пермякам расскажут, что делать в случае, если тур в Израиль уже куплен Фото:

Пермяки, купившие туры в Израиль у турфирм, имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Об этом говорится на официальных страницах Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В надзорном ведомстве отмечают, что готовы оказать поддержку пермякам, которые собирались отправиться в эту страну.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оказывает поддержку прикамцам, купившим билеты в Израиль. Обращаем внимание, что в сложившихся обстоятельствах туристы имеют право: в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта; откорректировать условия в связи с существенным изменением обстоятельств путешествия», — поясняет региональное управление Роспотребнадзора.

Также в управлении пояснили, что если договор с турфирмой расторгнут до начала путешествия, клиенту возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта. Получить дополнительную консультацию можно в управлении Роспотребнадзора по Прикамью на Куйбышева, 50.

7 октября палестинские радикалы атаковали израильскую армию. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем — о начале полномасштабных боевых действиях в секторе Газа.

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Пермяки, купившие туры в Израиль у турфирм, имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Об этом говорится на официальных страницах Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В надзорном ведомстве отмечают, что готовы оказать поддержку пермякам, которые собирались отправиться в эту страну. «Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оказывает поддержку прикамцам, купившим билеты в Израиль. Обращаем внимание, что в сложившихся обстоятельствах туристы имеют право: в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта; откорректировать условия в связи с существенным изменением обстоятельств путешествия», — поясняет региональное управление Роспотребнадзора. Также в управлении пояснили, что если договор с турфирмой расторгнут до начала путешествия, клиенту возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта. Получить дополнительную консультацию можно в управлении Роспотребнадзора по Прикамью на Куйбышева, 50. 7 октября палестинские радикалы атаковали израильскую армию. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем — о начале полномасштабных боевых действиях в секторе Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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