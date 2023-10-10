Роспотребнадзор окажет поддержку пермякам, решившим отправиться в Израиль

Пермяки, купившие туры в Израиль у турфирм, имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Об этом говорится на официальных страницах Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В надзорном ведомстве отмечают, что готовы оказать поддержку пермякам, которые собирались отправиться в эту страну.
«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оказывает поддержку прикамцам, купившим билеты в Израиль. Обращаем внимание, что в сложившихся обстоятельствах туристы имеют право: в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта; откорректировать условия в связи с существенным изменением обстоятельств путешествия», — поясняет региональное управление Роспотребнадзора.
Также в управлении пояснили, что если договор с турфирмой расторгнут до начала путешествия, клиенту возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта. Получить дополнительную консультацию можно в управлении Роспотребнадзора по Прикамью на Куйбышева, 50.
7 октября палестинские радикалы атаковали израильскую армию. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем — о начале полномасштабных боевых действиях в секторе Газа.
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