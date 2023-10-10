10 октября 2023

Бастрыкин дал поручение из-за жалобы пермской пенсионерки на аварийное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом на 70 лет октября. Тюмень, аварийный дом, стены, аварийное жилье, аварийная квартира
В доме, где проживает пенсионерка, обрушился потолок Фото:

Глава СКР дал указание возбудить уголовное дело после обращения в ведомства жительницы города Александровск Пермского края. 76-летняя женщина рассказала, что вынуждена проживать в аварийном доме. Свою жалобы горожанка оставила в комментарии на странице информцентра СКР в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК.

«Женщина длительное время проживает в аварийном доме, в котором обрушился потолок, а на стенах появились трещины. Мер к предоставлению пенсионерке благоустроенного жилья не принимается. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин не первый раз обращает внимание на ситуацию с аварийным жильем в Александровске. Так, в январе 2022 года глава ведомства заинтересовался историей с жильцами четырех аварийно-опасных домов по улице 3-Интернационала. URA.RU рассказывало, что отчаявшиеся горожане пошли на федеральный канал, чтобы рассказать о жилищной проблеме. После скандального эфира жители Александровска призвали главу округа Ольгу Лаврову подать в отставку.

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Глава СКР дал указание возбудить уголовное дело после обращения в ведомства жительницы города Александровск Пермского края. 76-летняя женщина рассказала, что вынуждена проживать в аварийном доме. Свою жалобы горожанка оставила в комментарии на странице информцентра СКР в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК. «Женщина длительное время проживает в аварийном доме, в котором обрушился потолок, а на стенах появились трещины. Мер к предоставлению пенсионерке благоустроенного жилья не принимается. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщает пресс-служба ведомства. Бастрыкин не первый раз обращает внимание на ситуацию с аварийным жильем в Александровске. Так, в январе 2022 года глава ведомства заинтересовался историей с жильцами четырех аварийно-опасных домов по улице 3-Интернационала. URA.RU рассказывало, что отчаявшиеся горожане пошли на федеральный канал, чтобы рассказать о жилищной проблеме. После скандального эфира жители Александровска призвали главу округа Ольгу Лаврову подать в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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