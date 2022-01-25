Мэра в Пермском крае призвали к отставке после скандального эфира

Глава Александровского округа подверглась резкой критике в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Александровска (Пермский край) призвали главу округа Ольгу Лаврову уйти в отставку после вышедшей на Первом канале программы «Мужское и женское». Ее героями стали жильцы аварийных домов, расположенных по улице 3-го Интернационала. Лаврова участвовала в ток-шоу по видеосвязи. В соцсети «Вконтакте» на мэра обрушился шквал критики.

Горожане оставили негативные отзывы в пабликах «Подслушано Александровск» и «Услышано в Алексе». Они назвали эфир с участием главы администрации «позором» и отметили, что так и не услышали от нее внятного ответа на решение проблемы.

Горожане обвинили главу Александровского округа в безразличии по отношению к жителям Скрин страницы «Подслушано Александровск», «ВКонтакте»

По мнению местных жителей, мэр не справляется со своими обязанностями Скрин страницы «Подслушано Александровск», «ВКонтакте»

Горожане назвали «позором» эфир с участием Ольги Лавровой и ее подчиненных Скрин страницы «Подслушано Александровск», «ВКонтакте»

Некоторые жители встали на защиту главы. Они уверены, что вопрос расселения домов находится в компетенции краевых властей Скрин страницы «Подслушано Александровск», «ВКонтакте»

Жители Александровска считают, что виновата не только Лаврова, но и прежнее руководство города во главе с экс-мэром Александром Шицыным, который также не смог решить проблему Скрин страницы «Подслушано Александровск», «ВКонтакте»

Некоторые пользователи соцсети считают, что для решения вопроса с расселением аварийных домов, администрации требуется время Скрин страницы «Услышано в Алексе», «ВКонтакте»

Получить комментарий Лавровой по телефону не удалось, в беседе с корреспондентом URA.RU она сослалась на занятость. О разрушающихся домах в Александровске, в которых вынуждены жить люди, URA.RU писало в 2021 году. 25 января жильцы опасных домов рассказали о своей проблеме на федеральном телеканале. Ведущий ток-шоу Александр Гордон призвал губернатора переселить людей из трущоб. После эфира разобраться в проблеме поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Собственную проверку также проводит прокуратура. На сайте надзорного ведомства указано, что четыре дома по улице 3-го Интернационала признаны аварийными еще в 2018-19 годах, жилье «не отвечало санитарным и техническим требованиям». «По итогам проверки в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится на сайте.

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