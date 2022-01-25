Бастрыкин взял под контроль аварийное жилье в Пермском крае

26 января 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка затронет и деятельность администрации муниципального округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о доследственной проверке аварийного жилья в городе Александровск (Пермский край) после обращения на федеральном телеканале. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. «25 января 2022 года на одном из федеральных каналов транслировалась передача, в которой сообщалось о том, что в городе Александровск жители четырех домов по улице 3-Интернационала проживают в аварийно-опасном жилье. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего организована доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в СК отметили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию администрации Александровского муниципального округа. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Пермскому краю Дмитрию Анащенко представить доклад о ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что в программе «Мужское и женское» на «Первом канале» автор и ведущий шоу Александр Гордон призвал губернатора Пермского края разобраться с переселением людей из аварийного жилья в Александровском муниципальном округе. В ток-шоу принимали участие жильцы четырех аварийных домов, которые рассказали о том, что жить в этих домах невозможно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о доследственной проверке аварийного жилья в городе Александровск (Пермский край) после обращения на федеральном телеканале. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. «25 января 2022 года на одном из федеральных каналов транслировалась передача, в которой сообщалось о том, что в городе Александровск жители четырех домов по улице 3-Интернационала проживают в аварийно-опасном жилье. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего организована доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в СК отметили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию администрации Александровского муниципального округа. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Пермскому краю Дмитрию Анащенко представить доклад о ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что в программе «Мужское и женское» на «Первом канале» автор и ведущий шоу Александр Гордон призвал губернатора Пермского края разобраться с переселением людей из аварийного жилья в Александровском муниципальном округе. В ток-шоу принимали участие жильцы четырех аварийных домов, которые рассказали о том, что жить в этих домах невозможно.